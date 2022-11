Tsitsipas pierde con Djokovic y se cae de la pelea por el número uno: sólo quedan Alcaraz y Nadal

Está Djokovic con unas ganas tremendas en el final de una temporada llena de contratiempos para él, en la que no ha disputado el Open de Australia ni el US Open (ni Miami, Indian Wells, Cincinnati, Montreal...) por no estar vacunado y en la que además los puntos que logró en Wimbledon no le cuentan por el castigo al torneo inglés por no permitir jugar a los tenistas rusos y bielorrusos. Y con esa ansia afrontó el serbio su estreno en las ATP Finals 2022 ante Stefanos Tsitsipas. Un primer revés paralelo fue la primera advertencia al griego, y no frenó para comenzar ya con un break. Sin haber podido carburar todavía, ya estaba a remolque el heleno, que todavía tardó un tiempo en tomarle el ritmo al partido. Esa rotura fue suficiente para que Nole se llevara un primer set que Tsitsipas terminó con buenas sensaciones.

Había logrado igualar el juego y la batalla en el segundo parcial no tuvo nada que ver, fue de tú a tú, más equilibrada y emocionante, aunque con el mismo final por detalles en el tie break. Ganó el caníbal Djokovic (6-4 y 7-6 []7/4]) y alejó definitivamente a su oponente de la lucha por el número uno del mundo, aunque fue el griego quien dejó los golpes más espectaculares, sobre todo con su estético revés o cuando se iba con decisión a volear.

Stefanos todavía está vivo en el torneo, por supuesto, porque al ser una fase de grupos la primera, un tropiezo no es el fin, pero ya no opta al trono de la ATP. La única opción que tenía era levantar el título invicto, y eso ya no puede suceder. Quedan, por tanto, dos aspirantes, los dos españoles: Carlos Alcaraz, que es quien ocupa ahora la posición de privilegio, pero está en casa sin poder hacer nada, recuperándose de su lesión en la zona abdominal, y Rafa Nadal, que sí está en Turín y que también ha visto disminuidas sus opciones después de la derrota ante Taylor Fritz en su debut. El balear quitaba el número uno a Alcaraz si llegaba a la final invicto y esa opción se esfumó. También obtendría los puntos suficientes si acaba como campeón el domingo, sea en la circunstancia que sea.

Para Alcaraz, con sus 19 años, en su primer año pegándose con los mejores, sería un premio enorme finalizar el curso en lo más alto. Nadal ya anunció que no era un objetivo que persiguiera realmente. En el Masters lo que busca es ritmo y sensaciones en una pista que no le va demasiado a su juego, porque es indoor y está demasiado rápida y sus golpes no cogen el efecto habitual.