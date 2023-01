Lo último de Kyrgios: abandona el Open de Australia sin debutar y confiesa que está “destruido”

Nick Kyrgios vuelve a ser noticia en un torneo de Grand Slam, en el Open de Australia y lo hace sin debutar. Nick Kyrgios (17), que tenía previsto estrenarse este martes ante el ruso Roman Safiullin, anunció que será baja del Abierto de Australia por una lesión en la rodilla.

El jugador australiano convocó una rueda de prensa por sorpresa para comunicar su decisión y deja al torneo huérfano de uno de sus grandes reclamos.

El australiano, que acudía con todos los focos sobre él tras su buen año en 2022, no podrá corroborar su mejoría en casa, donde algunos incluso le colocaban en el elenco de favoritos. Kyrgios tampoco podrá revalidar su título en dobles tras ganar en la pasada edición junto a su compatriota y amigo Thanasi Kokkinakis.

“Estoy devastado”

“Estoy destruido y devastado obviamente, este es el ‘slam’ de mi país”, afirmó el tenista que tampoco pudo disputar la United Cup. “Quería darme algo de esperanza. Creía que tenía la oportunidad de jugar”, dijo al ser preguntado sobre su decisión de esperar hasta este lunes.

El tenista de Canberra desveló que se someterá a una artroscopia para buscar una solución a su problema en la rodilla.

El tenista australiano es por méritos propios el “enfant terrible” del tenis mundial y cada torneo es un suma y sigue en su camino hacia la locura. No hay partido en el que Nick Kyrgios no tenga algo por lo que protestar o llamar la atención. Tras tantos años de polémicas, el sello Kyrgios exige ya en cada torneo una ración de show no necesariamente deportivo. Su carrera esta repleta de “locuras” dentro y fuera de la pista. Ahora, el abierto de Australia se queda sin su dosis de espectáculo.

El australiano se suma así a Carlos Alcaraz, Paula Badosa o Ajla Tomljanovic.