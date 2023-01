Rafa Nadal se despidió en segunda ronda del Open de Australia tras perder ante Mackenzie McDonald por 6-4, 6-4 y 7-5. El español sufrió un fuerte pinchazo en la zona alta de la pierna izquierda en el tramo final del segundo set. Tras las pruebas realizadas, el diagnóstico es claro: el tenista sufre una lesión de grado 2 del psoas ilíaco de su pierna izquierda. “Buenas tardes. He realizado pruebas médicas tras la derrota en el día de ayer. La resonancia magnética muestra una lesión grado 2 en el psoas Iliaco de su pierna izquierda. Ahora toca reposo deportivo y fisioterapia anti inflamatoria. Tiempo normal de recuperación 6 a 8 semanas”, desveló el deportista en sus redes sociales.

De manera más concreta, Nadal estará fuera hasta el próximo mes de marzo y no jugará en Doha (20 al 26 de febrero), ni tampoco en Dubai (27 de febrero al 4 de marzo). Sin duda, un auténtico hándicap puesto que ya estaba inscrito en ambos torneos. Existe la duda sobre si llegará a enfrentarse a Carlos Alcaraz en la exhibición programada en Las Vegas el 5 de marzo. “Espero que no esté mucho tiempo parado, porque si es así, será difícil”, deslizó Nadal después de la derrota ante el estadounidense.

El propio Rafa ya adelantó después del partido que desconocía por completo el tiempo de baja: “Es difícil decir lo que tengo exactamente hasta que no me haya hecho la resonancia. No sé si el problema es en el músculo, si es en el cartílago... Espero que no sea nada excesivamente malo que me mantenga mucho tiempo fuera. No es sólo regresar sino el tiempo que pasa hasta que coges un nivel decente”.

Las múltiples lesiones han marcado por completo la carrera de Rafa Nadal desde su llegada al circuito profesional. De hecho, se ha llegado a perder más de una docena de torneos de Grand Slam, sea el caso del Roland Garros en el año 2003 por la lesión del codo, tampoco estuvo en el de 2004 debido a una fractura propiciada por estrés en el escafoides. También le marcó la lesión en el pie izquierdo que le apartó del Abierto de Australia del 2006, mientras que en el 2009 tuvo una tendinitis, entre otras lesiones más. El objetivo ahora es recuperarse y no volver a sufrir más problemas físicos para poder competir en condiciones el poco tiempo que le resta de vida deportiva.