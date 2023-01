Las emocionantes palabras a Nadal de McDonald, que le ha ganado en el Open de Australia

Rafa Nadal corrió hacia una bola y de repente, pegó un saltó, se paró, se tocó entre el muslo y la cadera y poco más podía hacer. Estaba perdiendo su encuentro frente a Mackenzie McDonald del Open de Australia porque estaba luchando frente al rival, pero también frente a las molestias y, otra vez, la lesión. “Él estaba jugando brillante. La pelota no botaba mucho y no tenía sensación de que la pelota le comiera. Necesitaba ganar pista y lo logré, pero el partido estaba siendo difícil”, reconocía Rafa Nadal acerca de cómo iba el partido.

Mackenzie estaba jugando bien: “Estoy muy contento de cómo he competido en los primeros dos sets. Siento que estoy trabajando muy bien con mi entrenador, Robby, y él me dio un buen plan de juego. Me ceñí a él y a mis armas, sin ningún miedo, así que estoy feliz por cómo ha ido”, aseguraba el jugador estadounidense, que frente a Rafa Nadal desplegó su mejor juego. Quizá por eso hizo que el español se tuviera que emplear a fondo y forzar a su cuerpo como ya no puede forzarlo. McDonald estaba feliz: “No siento que nada haya cambiado demasiado para mí. Puedo sacar lecciones de este partido. Estoy agradecido de haber tenido la oportunidad de jugar en esta pista ante él”, continuaba.

Se nos parte el corazón 💔



Nadal se despide del #AusOpen tras caer ante McDonald



Lesionado desde el 2º set, siguió luchando hasta el final a pesar de estar prácticamente cojo



Honor, @RafaelNadal 👏#AusOpen #AusOpenEurosport pic.twitter.com/5QWaVBi88x — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 18, 2023

Jugar contra Rafa Nadal siempre es un desafío y el estadounidense lo ha superado. No ha sido sólo el partido en la pista o la lesión, había estudiado a Nadal durante muchas horas con el fin de perderle el miedo. Y lo había conseguido: “Creí en que tenía opciones. Pensé en cuando Taylor Fritz le ganó y en Tiafoe. Hablé con Tommy Paul sobre ello anoche y eso me dio confianza. Incluso viéndolo en la United Cup con De Miñaur y Norrie me ayudó un poco”, decía el tenista accerca de su trabajo mental antes de entrar en el partido. “Hoy tenía esa creencia y lo demostré. No le he tenido tanto miedo como en el pasado Roland Garros, cuando no pensaba que estaba listo para hacer cualquier cosa contra él”, continuaba.

El mensaje más bonito hacia Nadal

Pero sobre todo tenía palabras de emoción y gratitud hacia Rafa Nadal, por su capacidad de resistencia: “ En el tercer set, cuando estaba mostrando la lesión, me hizo pensar un poco sobre el partido y sobre mí, sobre el juego que estaba ejecutando tan bien en el primer par de mangas. Lo siento por él, espero que se encuentre mejor”, aseguraba McDonald, que admiraba el papel de Rafa Nadal. “El partido nunca se acaba hasta que se acaba, no quiso retirarse. Siguió luchando hasta básicamente el final, a pesar de que no tenía todo su juego. Una vez le rompí el servicio en el tercer set, él no tuvo ninguna oportunidad de break”, describía sobre qué sucedió.

Reconoció que era un Nadal distinto, que estaba obligado a jugar de otra forma: “Salió a pista con un estilo diferente. Estaba más en la línea de fondo y yendo a por los saques y los restos, golpeando algunos ganadores también. No sé cómo serán las estadísticas, pero sentí que Nadal tenía más saques directos y ganadores en el tercero. Entonces dudé si ir a por él o no, definitivamente noté un cambio en su juego”.