Alcaraz y la Davis júnior que ganó en 2018: “Cuando ves vídeos de Messi de pequeño que hacía lo mismo que en el Barça, con Alcaraz es igual”

Carlos Alcaraz apenas ha jugado tres partidos en la Copa Davis. Iba a debutar en 2021, en las Finales celebradas en Madrid, pero el covid se lo impidió. Sí participó en 2022 en la fase de clasificación, contra Rumanía (ganó a Copil 6-4 y 6-3) y después en la fase de grupos, contra Corea (venció a Kwon, 6-4 y 7-6) y Canadá (perdió con Aliassime, 6-7, 6-4 y 6-2). Pese a clasificarse, de nuevo se quedó fuera de las Finales por una lesión en el abdominal. Ahora, dos años después, regresa a la competición tras la sonada derrota en el US Open que ya ha quedado atrás y después de un verano inolvidable con los triunfos en Roland Garros, Wimbledon y la plata olímpica. “Lo pasé mal un par de días [después de caer en Nueva York], pero teníamos claro que había que ponerse a entrenar cuanto antes”, explica el murciano. Eso ha hecho en Valencia, sede de la fase de grupos esta temporada, donde España se enfrenta a República Checa, Francia y Australia (calendario y horarios, al final del texto). Busca el número tres del mundo repetir lo que ya consiguió de júnior en 2018. Porque Alcaraz sí fue campeón de la Davis de la categoría menor.

Carlos, Pablo y Mario

“Yo llevaba a un cadete, Mario González, que fue campeón de España infantil, por ejemplo ganando la final a Carlitos Alcaraz, con 14 años. Me llaman de la Federación y me dicen si quería ser el entrenador de Copa Davis júnior. Perfecto, tiramos para adelante, y yo elijo el equipo, que está formado por Alcaraz, Pablo Llamas y Mario”, recuerda David Ayuela, el capitán de aquel grupo. El camino hasta el título fue largo. Primero tuvieron que pasar una fase previa en Vinaroz, en Castellón, en la que quedaron campeones y se clasificaron para el Europeo, que se celebró en Francia, en Le Touquet. Ahí se llevaron el bronce después de perder con Italia, que tenía a jugadores como Cobolli (ahora el 32 del mundo) y Lorenzo Musetti (el 19). Ese tercer puesto metió a España directamente en el Mundial, que era en Budapest.

La final con Francia

En una primera ronda se impusieron a Hong Kong, Hungría y Argentina, después a Gran Bretaña, la venganza contra Italia en semifinales, y la final contra Francia. “El primer partido de la final lo perdió mi jugador, Mario González, en el tercero, 1-0 para Francia”, rememora Ayuela. “Y en el segundo, el número uno francés, Harold Mayot, iba ganando a Carlitos 6-4, 5-3 y bola de partido y de oro para Francia.... Pero Charly remonta ese punto y gana el encuentro, 1-1. Nos fuimos al dobles”, continúa. La pareja la formaron Carlos y Pablo Llamas. “Les di la típica charla motivacional, no recuerdo las palabras, pero son de estas que te salen del alma, y los pelos se ponen de punta. Lo ves todo perdido, porque Francia tiene bola de partido, pero remontas, te vas al dobles y ahí dices lo que te sale del corazón, que no se puede escapar este partido después de esta remontada. La verdad, salieron como toros, tanto Alcaraz como Llamas, y se los comieron”, afirma David Ayuela. En el punto definitivo, Llamas preguntó al capitán: “¿Dónde saco?” Y se dijo a sí mismo: “Voy a sacar un kick [con efecto liftado] muy abierto”. David le responde: “Valiente”. El servicio tocó la línea y salió disparado hacia arriba, hasta el punto de que pasa por encima del restador francés. España era la campeona.

“A Pablo ahora le han operado de la muñeca, pero estaba el 150 o por ahí. El año pasado ganó el Challenger de El Espinar, yo estuve, que le ayudé un tiempo con la nutrición”, describe David a Llamas en la actualidad. De Alcaraz asegura que en lo personal era “súper gracioso de pequeño, muy majo, agradable. Un buen tío”. En el físico todavía estaba por hacer. “Ya se mete a profesional y pierdes un poco el contacto, llevaba sin verlo como un año y medio físicamente, y lo vi en televisión y me sorprendió mucho lo fuerte que se había puesto, sobre todo de tren inferior. Eso es mérito suyo porque trabaja y de sus preparadores y entrenadores. Carlitos siendo niño, como casi todos hemos sido, era el típico delgadito, pero con trabajo y buen estímulo de fuerza, está muy bien”.

El mismo juego de niño que de profesional

En cuanto a lo tenístico... “Charly sigue jugando igual. Tú lo veías de pequeño... Yo no coincidí con él sólo en la Copa Davis: como mi jugador era más o menos de su edad coincidíamos en torneos, lo conocía desde que tenía 11 o 12 años, y siempre ha jugado igual, muy descarado con las dejadas, y las sigue haciendo, lo que no se ve mucho en el mundo profesional; saca y sube, un juego variado. Salvando las diferencias, cuando vemos a veces vídeos de Messi de pequeño y dices: es que lo hacía igual con 12 años que cuando jugaba en el Barça, pues esto es lo mismo. Con diferente potencia, pero con 12 o 13 años hacía cosas similares a las de ahora con 21”.

Tocado en el abdominal

Alcaraz jugó esa competición tocado en el abdominal, y también mostró personalidad para tirar hacia delante. “No podía sacar, sólo ponía la bola en juego, sin forzar, no hacía daño, era para iniciar el punto. Tuve una llamada de un entrenador de Carlos para que no le pusiéramos, y es verdad que había que tener cuidado, él era un niño, tenía 15 años. Yo hablé con Charly y me dijo que se encontraba bien, motivado. Hicimos alguna prueba, obviamente, para garantizar la salud, para saber que iba a poder sacar a esa intensidad sin problemas. Hablé con la Federación Española y me dio permiso. Hacemos pruebas previas, con el equipo médico, pero decide el jugador. Sacaba un primero-segundo, como a un 50 por ciento de intensidad”, asegura David, que también recuerda el gran ambiente que había en el equipo. “Es fundamental. Si hay un ambiente turbio y hay envidias o algo, surgen problemas. Los jugadores se llevaban bien, yo con ellos, de hecho con Pablito hablo todas las semanas. Había muy buen rollo, y eso al final se traslada a la pista cuando estás calentando, cenando, comiendo... No son sólo las decisiones de cómo jugar o a quién pongo de uno, ser capitán es también crear ese ambiente bueno”, opina David. “Carlos y Pablo siguen teniendo relación. Carlitos está súper top, Pablo volverá para Australia, y estoy seguro de que en algún momento van a acabar jugando dobles, porque son amigos y se llevan bien. No digo en un Grand Slam, pero sí en algún ATP 250 o 500 que coincidan. Les queda mucha carrera”, piensa David, que sigue ligado al mundo del tenis en su Valladolid natal, en dos escuelas, una en “Torrelago”, Laguna de Duero, desde hace años; y otra en “xperience”, en Arroyo de la Encomienda.

Copa Davis 2024