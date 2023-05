Alcaraz ya conoce el camino que le espera en Roma, donde coincidirá con Djokovic por primera vez en 2023

Carlos Alcaraz ganó el Masters 1.000 de Madrid en un dura final ante Struff y aseguró: "Soy un chico ambicioso, vamos a por Roma", en referencia a su presencia en la capital italiana, última compromiso antes de Roland Garros que el año pasado se saltó para descansar después de haber ganado, como esta temporada, de forma consecutiva el Conde de Godó Barcelona Open Banc Sabadell y el Mutua Madrid Open. Antes de viajar al Foro Itlálico, hizo una parada en París para recibir el premio Laureus del Deporte al Deportista Revelación del año. Su popularidad crece y crece.

Descansará unos días de raqueta, pero no mucho porque el Masters 1.000 de Roma comienza ya y él podría debutar el fin de semana, al estar exento de disputar la primera ronda por ranking. Precisamente ese ranking que tiene ahora cambiará dentro de dos semanas: pase lo que pase en Roma: aunque pierda en ese estreno, Alcaraz será número del mundo por tercera vez dentro de dos semanas, el 22 mayo. Pero una vez allí, en la que será su primera participación, buscará el triunfo y firmar un triplete Barcelona-Madrid-Roma que no se vive desde los tiempos del Nadal que arrasaba.

El sorteo del cuadro se ha producido y Carlos sabe lo que le espera por delante: para empezar, el español Albert Ramos, que precisamente fue el rival que tuvo en su debut en el circuito ATP, en el no tan lejano 2020, en febrero, en Río, y además ganó con sólo 16 años, o el local Francesco Passaro. En tercera ronda la lógica le llevaría al checo Lehecka, una de las sorpresa del curso; en los octavos podría volver a enfrentarse con Coric, al que ya se midió en Madrid en semifinales; cuartos de final con Tsitsipas, semifinales con Medvedev o Rublev y en la final, Novak Djokovic. Este sería el camino según la clasificación de los jugadores, según una lógica que no suele cumplirse por la igualdad que hay en el deporte de la raqueta. Y no hay que ir muy lejos para comprobarlo: a lo que ha hecho Struff en la Caja Mágica.

Primer torneo en el que coinciden

En Roma se vivirá, por cierto el primer cara a cara de Alcaraz y Djokovic en 2023. No han coincidido en ningún torneo hasta ahora. El español empezó el curso lesionado y no fue al Open de Australia, donde Nole sumó su título 22 de Grand Slam, y decidió comenzar a rodarse en la tierra batida de Buenos Aires y Río. Después, en los dos primeros Master 1.000 del curso, Indian Wells y Miami, Djokovic fue baja por no poder entrar en Estados Unidos al no estar vacunado de covid. Comenzó la gira europea sobre polvo de ladrillo con la primera gran cita en Montecarlo, donde sí estuvo Novak, pero no Carlos, con algunas molestias y, sobre todo, saturación de partidos. Djokovic no tuvo una gran actuación, sólo ganó un partido y sufrió dolores en el codo derecho, que hace años le hizo pasar un mal trago e incluso se tuvo que operar.

En Bosnia sucedió lo mismo, y por eso paró y se saltó Madrid, donde sí estuvo Carlos. El reencuentro, por tanto, es en Roma.