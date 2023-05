El discurso de Alcaraz tras ganar en Madrid con guiño a Bisbal y dedicatoria a las madres

Carlos Alcaraz recibió la felicitación de Bjorn Borg, una leyenda del tenis que señala al tenista que más alto apunta en la actualidad. Después le tocó dar el discurso del campeón. Lo primero que hizo, claro, fue felicitar a su rival por el trabajo hecho esta semana. No hay que olvidar que Struff se plantó en el último partido como Lucky Loser, después de haber perdido en la previa y de ser repescado. Además, pasó un 2022 complicado por las lesiones y ahora está volviendo a su nivel y mañana estrenará la mejor clasificación ATP de su vida, el 28 del mundo.

"Ahora paso a español", dijo Alcaraz a continuación y... "Lo primero de todo, ¿cómo están los máquinas?", soltó, y se partió de risa. Un guiño a las palabras de David Bisbal que se han hecho virales las últimas semanas. "Ahora podemos empezar", continuó, ya más relajado, después de un partido durísimo en el que lo pasó mal, aunque reconoció que había disfrutado más que sufrido. "Quiero dar la enhorabuena a Feli [Feliciano López], al alcalde [Almeida, presente en la pista en la entrega de trofeos] y a todo el mundo que ha hecho posible este evento, los sponsors... Es súper especial, uno de los mejores del circuito y disfruto cada día aquí", prosiguió. "Gracias a mi equipo, como siempre digo, sin vosotros nada de esto sería posible, el trabajo codo con codo, no os considero equipo, os considero familia. Y a Madrid, al público... El primer día tuve problemas y sin vosotros no hubiera podido sacarlo", aseguró haciendo referencia al duelo con Ruusuvuori, del que escapó de milagro.

No había terminado todavía el campeón. "Quiero felicitar a todas las madres, y voy a hablar de la mía, que es increíble que pueda estar ahí viéndome. Todo el apoyo que me das... No puedes estar en todos los torneos, y que estés ahí hoy es súper especial. Te quiero mucho", dijo. Antes, la dedicatoria firmada en la cámara había sido para su mamá, Verónica.

Con este triunfo, Alcaraz prosigue con su gira de tierra espectacular. En América jugó en Buenos Aires (primer torneo del año, tras perderse el Open de Australia por lesión) y ganó; y en Río perdió la final con Norrie, con problemas físicos. En Europa, se saltó Montecarlo para recuperarse de la carga de partidos y de unas molestias, pero en Barcelona y Madrid ha ganado los títulos, repitiendo lo que consiguió el año pasado. Ahora irá a Roma y después la gran cita: Roland Garros.