La reflexión de Alcaraz sobre la baja de Rafa Nadal en Roma

Carlos Alcaraz compareció sonriente ante los medios de comunicación, educado, saluda al entrar a la sala de prensa y empieza a contestar preguntas después de derrotar a Coric en las semifinales del Mutua Madrid Open. Se clasificó para una nueva final el día que cumplió 20 años y reflexionó sobre todo lo que le está pasando con apenas dos temporadas en el circuito. Ya hasta duda de lo que ha conseguido: "¿Es mi tercera o mi cuarta final de Masters 1.000?", pregunta; y le dicen que la cuarta, y las otras tres (Miami y Madrid 2022 e Indian Wells 2023) las ha ganado. Además ya cuenta un Grand Slam (US Open 2022), ha sido el número uno del mundo más joven de la historia y suma nueve títulos. Pero tiene claro que no le da vértigo todo lo que está consiguiendo, que tampoco se para mucho a pensarlo, que no sabe si es o no el mejor tenista del mundo ahora y tampoco si tiene un don para jugar al tenis, pero sí ve claro que eso no sirve de mucho, que lo importante es el trabajo del día a día.

También, cómo no, se le pregunta por la ausencia de Rafa Nadal en el Masters 1.000 de Roma, la última cita antes de Roland Garros, noticia que el balear hizo pública en sus redes sociales. "Ya lo he dicho muchas veces que es una pena ver a Rafa saltarse los torneos y obviamente la gira de tierra, que es muy especial para él. Al final él muchas veces lo ha dicho, yo también lo he dicho, si ha decidido no ir a Roma junto con su equipo es porque se ha visto que todavía no está preparado y obviamente le deseo una pronta recuperación y espero poder verle en Roland Garros al cien por cien, que es lo que el mundo del tenis quiere: verlo a su cien por cien", opinó el murciano.

El mensaje de Nadal en el fondo es esperanzador con vistas a su participación en Roland Garros, donde llegaría sin rodaje y con un ranking que le podría complicar mucho la siempre peligrosa primera semana (ahora es el 14 del mundo), pero para él la pista Philippe Chatrier es como jugar en casa, conoce cada rincón. Alcaraz no duda en incluirlo entre los favoritos a levantar la Copa de los Mosqueteros. Esta fue la lista que dio: "No lo sé...", comenzó el murciano. "No me quiero dejar a nadie: Tsitsipas está jugando muy bien, Djokovic siempre va a ser favorito, Rafa si va siempre va a ser su torneo, y me pongo en esa lista porque estoy a un buen nivel y tengo confianza", reflexionó Carlos, que en 2021 alcanzó la tercera ronda y en 2022, los cuartos, frenado por Zverev .

Nadal ya ganó el año pasado Roland Garros en unas condiciones más que difíciles: dos semanas antes del torneo se iba de Roma cojo y abatido, pero le infiltraron y casi sin sentir el pie izquierdo fue capaz de sumar su título número 14 allí.