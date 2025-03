Alcaraz - Draper: horario y dónde ver on line TV la semifinal de Indian Wells

Alcaraz está a dos victorias de lograr su tercer título consecutivo en Indian Wells, un registro que sólo lograron antes Roger Federer y Novak Djokovic. La victoria en cuartos de final ante Cerúndolo tuvo muy poco que ver con las logradas en las tres rondas anteriores ante Halys, Shapovalov y Dimitrov. El partido cerró la jornada en el desierto californiano y las condiciones climatológicas fueron al menos complicadas: mucho viento, apenas 10 grados a la hora que terminó (las nueve de la noche en la Costa Oeste de Estados Unidos)... a lo que hay que sumar que el argentino ofreció bastante más resistencia que los rivales anteriores.

Pero como dijo Alcaraz después de la victoria, "se trataba de sobrevivir" y él lo hizo. "Creo que se trataba de eso, de intentar encontrar un buen ritmo, una buena base para el partido y de aprovechar las oportunidades que me dio. No golpeé la pelota con tanta claridad como en los octavos por ejemplo, pero hice lo que tenía que hacer, y creo que de eso se trataba", afirmó. "El tenis consiste en ganar. No importa cómo lo hagas, no siempre puedes jugar un tenis increíble, todos los días o meses. Hay momentos en los que simplemente tienes que salir adelante con el nivel que tengas ese día", añadió.

El caso es que Alcaraz después de cuatro victorias está encantado en el torneo. Y cuando se dirigió a la cámara al final del partido escribió: "¿Debería de comprarme una casa aquí?". Con un balance de 20-2 en Indian Wells no hay mejor forma de afrontar el fin de semana. "Tengo un gran equipo detrás y además tengo la suerte de llevar a la familia conmigo a los torneos, aunque pienso que el tenis sigue siendo un deporte muy solitario. A veces, cuando te sientes tranquilo al lugar al que vas, es algo genial. Es justo lo que siento aquí, siento paz, es todo pacífico, me siento genial con la gente que tengo alrededor. Eso es lo que hace que Indian Wells sea un lugar hermoso para mí, quizá por eso muestre siempre mi mejor tenis aquí", comentó el murciano.

Enfrente, el sábado 15 -en teoría será no antes de las 21:00 horas en Movistar + y en directo con todos los detalles en larazon.es- estará Jack Draper. Así ve Carlitos al británico: "Tiene mucho ritmo y grandes tiros por lo que su estilo de juego creo que se adapta bastante bien a estas condiciones. Su derecha con efecto bota mucho y tiene un gran saque. Parece que ahora está en muy buena forma, es alguien ambicioso y siempre ha sido así. Eso le convierte en un oponente muy duro y estoy seguro de que será uno de los rivales más duros del circuito en el futuro o el próximo año".

Será el quinto duelo directo con Draper con un balance de 3-1 para el español. Carlitos se impuso en Basilea 2022, Indian Wells 2023 y el pasado Open de Australia por retirada. Draper, que estuvo a punto de compartir pretemporada unos días con Alcaraz, ganó el año pasado en la hierba de Queen's.

El inglés es ambicioso: "Mi entrenador y yo creemos que si hago las cosas correctas en la pista puedo ganar a cualquiera. Obviamente, sabemos que a estos niveles los márgenes son muy pequeños, pero todavía hay un par de cosas tácticas que podemos corregir para vencer a los mejores. Tal vez tenga que descubrir dónde le gusta sacar más a un rival o ver dónde debo posicionarme para el resto". Y luego alabó al español: "Es un gran campeón que está haciendo cosas increíbles en el tenis. Es muy bueno, pero no sólo para los jugadores, sino también para que los espectadores le vean. Me encanta tener la oportunidad de volver a enfrentarme a Carlos, creo que hacemos una gran combinación, él aporta mucho dentro de la pista, especialmente en estas condiciones. Será otra gran oportunidad para demostrar que estoy en la cima.