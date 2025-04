Alcaraz ya se entrena en tierra batida: estos son los puntos que defiende y los torneos que va a jugar en esta superficie

Carlos Alcaraz despidió la gira de pista dura con malas sensaciones. Tras un Open de Australia mejorable (siempre teniendo en cuanta su nivel, claro), en el que perdió en cuartos de final contra un renqueante Djokovic, ganó su su primer título bajo techo en Rotterdam, perdió en cuartos de Doha contra Lehecka, en semifinales de Indian Wells contra Draper y no pasó del estreno contra Goffin en un decepcionante Miami.

El murciano no ha ganado ninguno de los dos primeros Masters 1.000 del año por primera vez desde 2021. En 2022 se coronó en Miami, el primer título de la categoría que logra; y en 2023 y 2024 fue el rey de Indian Wells. Tras su sorprendente última derrota, en una actuación que él mismo definió como “muy pobre”, se ha tomado unos días de descanso.

Ha pasado tiempo en México desconectando con su familia y el pasado lunes empezó la preparación en tierra batida, la próxima estación de la temporada. Ha estando entrenando en Murcia. El sábado viajará a Montecarlo, un torneo en el que todavía no ha dejado su sello. Es más, sólo ha podido participar una vez: en 2021 no pudo jugar porque todavía no tenía ranking; 2022 fue su única participación, y llegaba agotado tras las semifinales de Indian Wells y el título en Miami, y no pasó del debut (segunda ronda) ante Sebastian Korda. En 2023 descansó (es el único Masters 1.000 no obligatorio) y en 2024 estaba lesionado.

Precisamente este dolor en el antebrazo derecho, que él ha llegado a definir como el peor momento de su todavía corta carrera, por la incertidumbre de saber qué pasará; le impidió disputar la gira de tierra de forma normal la temporada pasada, lo que hace que defienda pocos puntos... Hasta Roland Garros.

Sólo jugó en Madrid, y perdió en cuartos (defiende 200 puntos) contra Andrey Rublev. Por tanto, la idea del español es retomar la normalidad en 2025 y hacer Montecarlo, Conde de Godó en Barcelona (ganó en sus dos últimas presencias, en 2022 y 2023), Mutua Madrid Open, Roma y después ya el Grand Slam parisino, donde sí tiene la exigencia de los 2.000 puntos logrados el pasado curso, además de la ilusión de repetir título.

A mitad de camino, en Roma, será cuando Jannik Sinner regrese al circuito, una vez cumplida su sanción de tres meses por dopaje.