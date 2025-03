Así queda el ranking ATP tras el Masters 1.000 de Miami: Djokovic se acerca al podio

Se acabó el torneo de Miami, segundo Masters 1.000 de la temporada, con el gran triunfo de Mensik sobre Novak Djokovic (7-6 [7/4] y 7-6 [7/4]). Termina así también el primer tercio del curso, en el que los principales tenistas suelen jugar en pista dura, aunque también está la apasionante gira suramericana de tierra batida.

Precisamente la superficie lenta toma ahora protagonismo en Europa. La primera gran cita será Montecarlo, del 6 al 13 de abril, y el torneo en el que reaparecerá Jannik Sinner tras cumplir su sanción de tres meses por dopaje será Roma (7-18 de mayo), el evento que sigue al Mutua Madrid Open (23 de abril-4 de mayo). El tenista italiano ha visto cómo ha pasado un tramo importante de su parón forzado y apenas ha sufrido unas rozaduras como líder de la ATP. Sigue mandando en la clasificación y además con una distancia similar.

Antes de Indian Wells y Miami, la ventaja de Sinner con Zverev era de 3.195 puntos; y con Alcaraz, de 3.820. No jugó en esas dos citas y ahora la diferencia es menor, pero no demasiado: 2.685 con el alemán y 3.610 con el español. Ninguno de los dos ha aprovechado la ausencia del pelirrojo de San Cándido. Han estado demasiado irregulares y no han podido recortar muchos puntos, aunque siguen ocupando el podio del tenis mundial, en el circuito masculino.

Djokovic, en alza

Por detrás, el cuatro, continúan el estadounidense Taylor Fritz, semifinalista en Miami y una de las víctimas del después campeón Mensik; y quinto está Djokovic, que esta temporada parece con ganas de disputar más torneos que en 2024, donde la obsesión de los Juegos Olímpicos, que tuvo un final feliz para él porque logró el oro, y alguna lesión le hizo ser más selectivo. El serbio se coloca ya a 2.210 puntos de Alcaraz.

No hay muchos cambios en el “top 10”, pero sí uno muy llamativo: se cae de estas posiciones de privilegio Daniil Medvedev, que además entra en la parte de la temporada que menos le gusta, la tierra. El ruso, salvo tres semanas en febrero de 2023, llevaba entre los diez mejores del mundo desde julio de 2019. Incluso fue número uno durante 16 semanas. Ahora está el 11.

Medvedev se cae, para que vuelva De Miñaur, que cierra ese selecto grupo. Tsitsipas, por su parte, sube dos posiciones y pasa del diez al ocho.

Así está el “top 10”

1. Jannik Sinner (Ita): 10.330 puntos

2. Alexander Zverev (Alemania): 7.645

3. Carlos Alcaraz (España): 6.720

4. Taylor Fritz (EE UU): 5.290

5. Novak Djokovic (Ser): 4.510

6. Casper Ruud (Nor): 3.855

7. Jack Draper (GBR): 3.780

8. Stefanos Tsitsipas (Gre): 3.410

9. Andrey Rublev (Rus): 3.400

10. Álex de Miñaur (Aus): 3.335



11. Daniil Medvedev (Rus): 3.290

En lo que respecta a Jakub Mensik, la gran sorpresa de Miami, pega un subidón de 30 posiciones con su triunfo y se coloca el 24, con 2.032 puntos.