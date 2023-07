Alcaraz gana a Müller, su primer triunfo en la central de Wimbledon: "Siento que pertenezco a esta pista"

"Creo sinceramente que puedo llegar a ser un gran jugador sobre hierba", dice Carlos Alcaraz, sonriente por fin, en la pista central de Wimbledon después de [[LINK:INTERNO|||Article|||64a80524e9edb0e4e000c76d|||superar en segunda ronda al francés Alexander Müller (6-4, 7-6 [7/2] y 6-3)]] en un partido más práctico que bonito. No faltaron el buen puñado de puntos espectaculares que siempre deja el murciano: la dejada, el passing de revés en carrera, el globo moviendo las muñecas a una velocidad de vértigo y, sobre todo, algunas voleas en las que le quita toda la fuerza a la pelota para dejarla muerta y sin apenas bote cerca de la red; pero le faltó continuidad en el juego y esta vez los errores no forzados (41) superaron a los golpes ganadores (32).

Mandó un montón de derechas Carlos a la red, pero tampoco se le vio hacer aspavientos ni hablar demasiado con su banquillo, ni siquiera liberarse con un "vamos" cuando le salía una buena. Fue avanzando por el encuentro como pensando que al final le llegaría su oportunidad ante un rival que salió respondón, pero que no hay que olvidar que estaba disputando por primera vez, con 26 años, el cuadro final de Wimbledon, después de haberse quedado algunas temporadas en la fase previa. Tampoco hay que olvidar que era sólo el segundo partido que jugaba Alcaraz en la central del All England, ya que en 2021 disputó uno en la 6 y otro en la 1; y en 2022, dos en la 1, uno en la 2 y los octavos contra Sinner ya sí en la principal, y fue derrotado. Ante Müller fue, por tanto, su primer triunfo ahí, el primero de muchos seguro. "Es una pista realmente hermosa. Siento que pertenezco a esta pista y que estoy listo para jugar más grandes encuentros en ella. Tenía la espina clavada de la derrota del año pasado", opinó después.

La demostración de madurez que ofreció es sinónimo de que su deseo va por buen camino de cumplirse. Porque jugar bien sobre hierba también es ganar sin apuros cuando no se tiene el día o cuando la cabeza está calculando lo que está por venir. La lluvia ha alterado el calendario y Carlos tiene que jugar el sábado también (la tercera ronda, contra el gigante chileno Jarry) y todo ahorro de energía le vendrá bien. A Alcaraz se llevó un primer set atropellado con una rotura. El segundo llegó hasta el tie break y ahí el murciano sacó su mejor repertorio para arrasar, y el tercero, donde mandaba el saque, sin ritmo, pim, pam, servicio directo, resto fuera, y a otra cosa, con el break quirúrgico, en el momento en el que el parcial se ponía caliente con 4-3 a favor del español.

Ahí ya sí levantó las mano y gritó "vamos". Todos los fallos que había cometido no eran producto de la hierba, de verse torpe, simplemente el día salió así. Estos tenistas de la nueva generación están intentando entender cómo jugar sobre verde. Lo dice Alcaraz y lo dice también el otro jugador nacido en 2003, sólo una semana antes, Holger Rune. "Me encanta esta superficie porque puedo ser más agresivo y es divertido emplear con más frecuencia golpes como el revés cortado. Mi idea es no variar demasiado mi estilo respecto a la pista dura o la tierra batida, pero sí mejorar la manera de moverme, que es algo en lo que he trabajado muchísimos estas semanas. Ya no me siento inseguro", afirmó el danés, que ganó el primer partido de su carrera en hierba hace dos semanas en Queen’s. Rune derrotó en Wimbledon al español Roberto Carballés en un choque más apretado de lo que dice el marcador (6-3, 7-6 [7/3] y 6-4) y ahora se las verá con Alejandro Davidovich (6-1, 2-6, 6-4 y 6-3). El encuentro es el sábado, por lo que el malagueño tendrá que jugar por tercer día consecutivo, ya que el jueves disputó la primera ronda y el viernes ha jugado la segunda.

En el cuadro femenino ya no hay representación española, después de que Badosa, la última superviviente, que además llegaba entre algodones, se retirara ante Kostyuk cuando caía 6-2, 1-0.