Wawrinka, rival de Djokovic en Wimbledon: una vieja batalla y la capacidad de ganar al “Big 3” en grandes escenarios

Stan Wawrinka ha reconocido que sí, que pensó en retirarse, pero que su amor al tenis le obligaba a intentar darse una segunda oportunidad. Entre marzo de 2021 y marzo de 2022 estuvo sin jugar por una doble operación en el pie izquierdo y ahora se va a enfrentar a Novak Djokovic en la tercera ronda de Wimbledon después de vencer al argentino Etcheverry (6-3, 4-6, 6-4 y 6-2).

Después de las intervenciones quirúrgicas y de la rehabilitación, reapareció en el Challenger de Marsella justo cuando cumplió 37 años en ese marzo de 2022. Cuando se fue estaba en el "top 20" y cuando volvió era el 232 del mundo, y llegó a caer dos meses después al 361 (ahora es el 88). Es un proceso lento el de recuperar sensaciones, con la incertidumbre de la edad, aunque a Wawrinka no le iban a faltar lugares para poder jugar porque podía recurrir al ranking protegido o por invitaciones, pues ha sido número 3 del mundo y ha conquistado tres Grand Slams en la época de Djokovic, Nadal y Federer.

Progresión

En 2022 terminó con 8 partidos ganados y 14 perdidos. En 2023 ha seguido la progresión y en Roland Garros se impuso en un encuentro de un Grand Slam por primera vez en mucho tiempo: había caído en la ronda inicial en el Open de Australia de este mismo año y en el US Open, Wimbledon y Roland Garros de 2022. Australia 2022 no lo jugó por la lesión, ni el US Open, Wimbledon y Roland Garros 2021. En Australia 2021 sólo pasó una ronda y hay que ir a 2020, al Roland Garros de la pandemia que se jugó en octubre, para verle en el tercer partido de un "Grande"; y a Australia de ese mismo curso, justo antes de que estallara la crisis del covid, para verle en la segunda semana (perdió en cuartos).

"Creo que ahora es imposible que gane a Djokovic"

En Wimbledon ha ganado dos encuentros y ha admitido que se encuentra en un gran momento de forma, aunque el desafío que tiene por delante es el más difícil: se enfrenta con Novak Djokovic, el hombre de los 30 triunfos consecutivos en la hierba de Londres, invencible allí desde 2017. "Estoy jugando cada vez mejor y será un honor enfrentarme a él una vez más. Me gustaría mucho ser competitivo, pero es imposible imaginarme que tengo opciones reales de ganar el partido. Hace mucho que no juego al nivel que se necesita para ganar a Djokovic en un Grand Slam", opinó Stan, que definió a su rival como el tenista perfecto. Son palabras realistas, pero también una manera de quitarse presión.

Contra el "Big 3"

Será recordar viejas batallas porque Wawrinka y Nole han jugado hasta en 26 ocasiones, y el balance es muy favorable al serbio (20/6), aunque algunas de las victorias del suizo fueron memorables. Principalmente dos de las seis: en 2015, Novak había derrotado a Nadal en los cuartos de final de Roland Garros y parecía disparado a por su primer triunfo en la tierra de París... Pero Stan le frenó en la final. Y en el último partido del US Open 2016, de nuevo el helvético y su fantástico revés a una mano superaron al número uno. En épocas de dominio de Djokovic, el helvético le pudo jugando de tú a tú.

Wawrinka figura como el séptimo tenista que más partidos ha conseguido ganar al “Big 3”. Primero es Andy Murray (29), pero, cómo no, pues durante una larga temporada el “Big 3” era el “Big 4” y él estaba ahí e incluso llegó a ser número uno antes de tener que operarse de la cadera (ahora tiene una de metal). El segundo es Del Potro (17), después Tsonga y Thiem (16), Hewitt (14), Berdych (13) y Wawrinka (12). Contra su compatriota Federer el balance es de 23/3 para Roger, pero uno de los éxitos de Stan fue en la final de Montecarlo, uno de los pocos Masters 1.000 que se quedó sin ganar (el otro es Roma) Federer. Contra Nadal, Wawrinka venció tres veces y perdió 19, pero uno de sus triunfos fue en la final del Open de Australia 2014, en la que el español compitió limitado por un dolor en la espalda.