Las novedades en el juego de Alcaraz antes de Australia tras una pretemporada en la que "no ha puesto una pega"

«El año pasado es de 9,75... Hacer medalla de plata en los Juegos, los dos Grand Slams [R. Garros y Wimbledon], Indian Wells, Pekín... Es casi perfecto, pero siempre se busca que sea mejor», habla Antonio Martínez Cascales, quien fuera mentor de Juan Carlos Ferrero y fundador de la Ferrero Tennis Academy, sobre el 2024 de Carlos Alcaraz. Pero 2025 ya está aquí y el primer gran desafío es el Open de Australia. Cascales ha estado en el día a día del tenista murciano esta pretemporada. Siempre lo está, desde que Carlos llegó de adolescente a la academia; preparado para dar un consejo, muchas veces en el palco y en algunos torneos incluso acompañándolo como primer entrenador. Después de la decepción de la Copa Davis el pasado 19 de noviembre, Carlos se tomó unos días de descanso. Hizo un par de exhibiciones a comienzos de diciembre en Estados Unidos y empezó a prepararse el 9 de diciembre. «Ha hecho una pretemporada buenísima. Supercentrado, supermotivado, le he dicho a Juan Carlos [Ferrero] que no sé si es porque está muy enfocado en Australia porque es el único Grand Slam que le falta, o porque ha madurado, o las dos cosas, pero en ningún momento ha puesto una pega para entrenar, aunque fuera domingo, aunque tuviera que hacer lo que sea... Estaba cansado, porque es una época muy exigente físicamente, y se le planteaba: “Te tocaba hacer esto, pero lo dejamos para mañana’’; y él: “No, no, lo hacemos”», desvela Cascales, que pasa a desgranar las novedades del murciano para este curso.

Un saque con menos parada

Si un tenista, por bueno que sea, siempre puede mejorar, qué decir de uno que sólo tiene 21 años. Con Alcaraz, a lo que le vienen dando más vueltas casi desde que llegó a la academia es al saque. La derecha es natural, un cañón, la traía; el revés lo fue mejorando y al servicio le siguen poniendo matices. Son pequeños detalles que pueden suponer un mundo. «Antes, cuando empezaba el movimiento y abría la raqueta, hacía una pequeña parada digamos abajo. Ahora no la hace, va seguido, hasta que la raqueta sube, y justo cuando está detrás de la espalda hace la parada, pero esa la hace todo el mundo, en mayor o menor medida; y a partir de ahí la raqueta sale hacia arriba buscando la pelota. Ahora la hace continuo, buscando mejor ritmo. He hablado con Juan Carlos y está muy contento, dice que está sacando muy bien estos días en Australia», cuenta Martínez Cascales.

El saque es el único golpe en el que casi todo depende de ti, salvo que el viento sea muy molesto. No viene una bola del otro lado a una velocidad, con un efecto o en una dirección incontrolables... El lanzamiento lo hace el propio tenista y, además, se puede parar y repetir. «Carlos saca bien cuando se tira la pelota bien, como todo el mundo. A veces se descoordina en el lanzamiento de pelota, se la tira muy delante o muy a la izquierda, y es cuando el primer saque, sobre todo, no tiene la consistencia que debería», continúa el fundador de la JC Ferrero Academy. Con la velocidad están contentos, sirve con facilidad por encima de 200 km/hora, llega a 220, pero esa no es la clave principal de este golpe... «Federer servía entre 195 y 205, pero tenía una consistencia de saque y una colocación... Era capaz de sacar donde él quisiera, y por eso hacía tanto daño, por sus efectos y su colocación. A veces Carlos, no sé, es una opinión mía, quiere pegarle demasiado fuerte, y no hace falta, hay que buscar mejores direcciones», piensa Cascales.

Encadenar puntos consecutivos

El segundo aspecto que han querido evolucionar en este periodo de pretemporada es la consistencia de Alcaraz, como desveló el propio Ferrero en el partido de exhibición ante De Miñaur, en el que el español perdió (7-5, 4-6 y 10-5). El segundo duelo fue ayer ante Popyrin y se lo llevó por 6-3 y 6-4. Si el primer día empezó fuerte y después se dejó remontar el primer set, en este último también tuvo trabajo extra en el segundo parcial tras ponerse 4-1, pero reaccionó tras el 4-4. La consistencia que persigue Alcaraz no es meter muchas bolas dentro en un punto, que eso lo hace, sino intentar «disputar» todos los puntos sin tener los altibajos que a veces se le ven en los partidos.

Para trabajar esto, en los sets o partidos de entrenamiento le ponen condicionantes. Por ejemplo, si gana tres puntos seguidos, le dan uno gratis. Pero, por contra, si va 15-0 y no gana el siguiente, le restan uno, por tanto el resultado en lugar de 15-15 es 0-15. Las condiciones de la competición no son imitables, pero para enlazar puntos en los torneos primero hay que hacerlo en los entrenamientos.

Cinco gramos más en el cuello de la raqueta

Respecto a su «arma», hay una novedad. «Se le han subido cinco gramos de peso en el cuello de la raqueta, que aunque parezca poco se nota», afirma Cascales. Con esto lo que quieren es «un poco más de potencia sin perder el control». «Se encontró cómodo desde el primer día. Como es en el cuello, no en la parte alta, a nivel de inercia lo nota un poco menos y se ha ido haciendo de forma progresiva. Por ejemplo, los 20 primeros minutos de entrenamiento con la raqueta antigua y luego la nueva, para que no sea de golpe», prosigue.

El análisis de vídeo

Alcaraz ya sabe que el cuadro que le espera en Australia es duro. Es un tenista que mira un poco el camino que tiene por delante. Le gusta mucho el tenis, más allá de jugarlo, ve vídeos, se interesa por los torneos. Estudia el cuadro, pero siendo consciente de que el partido importante es el siguiente. El análisis de los rivales también forma parte de su preparación. «Juan Carlos trabaja mucho ver a los rivales, pero luego selecciona cuatro detalles, porque tampoco puedes volverlo loco. Cuando tienes un jugador tan bueno, claro que tienes que analizar el juego del otro, pero principalmente te basas en el tuyo. A partir de ahí, estudias las debilidades, pero son detalles, no puedes decirle: tira al revés, sacarle abierto, cortarle... Porque entonces dejaría de hacer su juego», concluye Cascales.