Alcaraz - Musetti: horario y dónde ver on line TV la final del Masters 1.000 de Montecarlo

Ocho meses y nueve días después de disputar su última final sobre tierra batida, en los Juegos de París ante Djokovic, Alcaraz volverá a luchar por un título sobre arcilla roja. Será en Montecarlo y ante Lorenzo Musetti a las 12:00 (Movistar +) si la lluvia no lo impide. La organización ha adelantado el horario de la final por la amenaza que viene del cielo y que pronostica una jornada pasada por agua en el Principado.

Carlitos sudó para superar a su amigo Alejandro Davidovich en la semifinal. Necesitó dos horas y 10 minutos para tumbar al malagueño por 7-6 (7/2) y 6-4. Musetti estuvo todavía más tiempo en pista (2h39) para desbordar a Alex de Miñaur por 1-6, 6-4 y 7-6 (7/4). Será el quinto duelo directo entre el murciano y el italiano y el balance favorece al español, 3-1. La victoria de Musetti llegó en 2022 en la final de Hamburgo sobre tierra batida. En Roland Garros 2023, en Pekín ese año y en Miami este curso, Alcaraz se impuso con autoridad.

El murciano está en un momento en el que no necesita ser brillante para llevarse los partidos. Y eso ya es un paso importante en el inicio de la gira europea en tierra. Montecarlo es una estación de rodaje para lo que está por venir. Para Barcelona, Madrid, Roma y París. Y en esta etapa de adaptación, Alcaraz pisa una nueva final. «Contra un amigo, como es el caso de Davidovich, puede que puedas jugar con algo más de tranquilidad porque ya conoces su nivel y sabes cosas que puede hacer. Eso puede hacerlo más fácil. Pero es complicado porque la amistad que tenemos fuera de la pista es muy buena. Es complicado. Estoy contento de haber podido dejar de lado esa amistad, ser egoísta y pensar en mi», aseguró después de un partido en el que sólo estuvo cómodo al final.

Porque el primer set fue una constante sucesión de oportunidades de «breaks», de errores no forzados y de tantos puntos sumados al resto como al servicio. Todo resultó demasiado poco fiable y si Alcaraz salió adelante es porque en el «tie-break» fue capaz de cambiar la dinámica con su servicio y Davidovich no. Lo mejor de esta primera semana sobre arcilla roja ha sido la paciencia con la que ha actuado el murciano. La precipitación ha quedado reducida al componente inevitable que lleva siempre su juego. Por eso supo esperar su momento en el segundo set y capear los arreones del andaluz. Davidovich tiene tenis para hacer la vida molesta a cualquiera, pero le falta la regularidad necesaria para incomodar a determinadas raquetas. Fue siempre a remolque, sin rendirse, pero por detrás. Y ese escenario acarrea un desgaste que se termina pagando. Con el segundo parcial avanzado llegaron las buenas derechas de Alcaraz que terminó resolviendo el partido con cierta comodidad. «Estoy contento de alcanzar este nivel, pero creo que puedo hacerlo mejor. Al principio, al ser el primer torneo en tierra, me centré en adaptarme. La bola va diferente, el juego en tierra es distinto. Pero una vez adaptado hay que mejorar y subir el nivel en la final», comentó Alcaraz.

Falta le hará ante Musetti. El número dos italiano es una amenaza considerable sobre polvo de ladrillo. De sus últimos 16 partidos en esta superficie ha ganado catorce y las derrotas fueron en los Juegos, donde logró el bronce, y la final de Umag. Su trayectoria en Montecarlo es el mejor aval para entender el rival que va a tener enfrente Alcaraz: Lehecka, Berrettini, Tsitsipas, De Miñaur... Cuidado. La final se podrá seguir en directo desde las 10:00 del domingo en www.larazon.es.