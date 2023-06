Alcaraz sólo pudo dar la mano a De Miñaur: el puntazo en el que la pelota bota en un campo y retrocede al otro

Carlos Alcaraz es de estos tenistas a los que se le ve disfrutar en la pista. La mayoría de las veces lo hace por lo que consigue él, que es mucho con sus 20 años recién cumplidos: ya lleva once títulos, incluido un Grand Slam, el US Open 2022, y en Queen's ganó el primero en hierba. Precisamente en la final de la carismática cita londinense, contra Álex de Miñaur, Carlos mostró esa cara de tantas otras veces cuando le hacen un puntazo a él. En ocasiones se ríe, pero contra el australiano incluso le dio la mano para felicitarlo. No era para menos por lo que hizo.

Intentó ser muy agresivo De Miñaur en el último partido de Queen's. El australiano es en ocasiones un muro que llega a todo, sus piernas y su anticipación son espectaculares, pero también se va al ataque y contra Carlos en la final visitó la red en numerosas ocasiones. En una de ellas se vivió el momentazo. Resistió allí el "aussie" las embestidas del español y al final se tuvo que estirar para una volea a la que dio tanto efecto, que botó en el campo de Alcaraz, pero retrocedió y el segundo bote lo dio en el suyo propio. El murciano trató de llegar, pero era literalmente imposible y lo asumió con deportividad, estirando la mano para chocarla con su oponente, que la aceptó con agrado.

Se llevó esa batalla De Miñaur, pero la guerra la terminó venciendo Carlos.

Este triunfo le permite recuperar el número uno del mundo y seguir con el mano a mano que está teniendo con Djokovic en este 2023. Empezó el curso el español por delante, se lo quitó el serbio después de ganar el Open de Australia, volvió unas semanas Carlos, lo recuperó Djokovic y de nuevo cambió de lado antes de Roland Garros. El serbio se impuso en París para ponerse la corona y ahora se la ha arrebatado Alcaraz.

80 puntos les separan

La distancia es escasa, de apenas 80 puntos: 7.675 tiene Carlos por 7.595 Novak. Con esta igualdad, el que llegue más lejos en el All England Club será el uno al acabar el tercer Grand Slam del curso, pues ninguno defiende puntos, ya que el año pasado no se contaron, como castigo al torneo por no permitir jugar a rusos y bielorrusos por la guerra en Ucrania. Al ser el uno y el dos, Alcaraz y Djokovic sólo podrían encontrarse en la final de Londres, no en semis, como pasó en Roland Garros.