Alcaraz - Struff, la final de Madrid en directo

OTRO BREAK DE ALCARAZ. Grita Alcaraz y se lamenta después de fallar un passing de revés paralelo que parecía cómodo. A continuación abre los brazos desesperado cuando pierde otro duelo en el que desde el fondo no puede pasar a su rival, que volea cómodo. Era un 40-15 que parecía sencillo para el alemán, pero se lía con una doble falta y después Carlos encuentra por fin el passing desde muy atrás, más atrás imposible, y pilla a su rival en plena subida. Menudo puntazo. Se viene arriba Carlos, saca el puño, aprieta, tiene una oportunidad de volver a romper el saque y no lo consigue de milagro, con un revés resbalando que se fue fuera por poco. Pero a la segunda, bingo... Con ayuda. Doble falta del alemán. No ha metido muchos primeros saques y por eso ha sufrido Struff. Vuelve a mandar el español, que vive en una montaña rusa de sensaciones.