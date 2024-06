Alcaraz vuelve a tener problemas con los insectos: no le dejaban sacar en su partido de Queen's

“Qué semana, por Dios”, decía Carlos Alcaraz en Indian Wells, un torneo en el que saltó la alarma antiincendios durante la conferencia de prensa de la final, en la que la lluvia retrasó tres horas su semifinal contra Sinner y en la que en cuartos fue atacado por unas abejas, que incluso le picaron.

La imagen dio la vuelta al mundo y el protagonista fue Lance Davis, el apicultor de "KillerBee" que solucionó el problema y se hizo hasta “selfies” con los aficionados.

Carlos estaba disputando ahora Queen's, y no hizo falta llamar a Lance Davis, pero casi.

Era el quinto juego del partido de octavos contra Jack Draper y cuando Carlos se disponía a sacar, algo le molestaba. Más insectos rondaban a su alrededor y le molestaban. Lo volvió a intentar, pero no se iban de ninguna manera. Finalmente, tras dar tres raquetazos al aire, el bicho acabó en el suelo y el tenista lo cogió con delicadeza y lo apartó.

Se convirtió en la anécdota de un partido que terminó con una racha del español: llevaba 13 partidos seguidos ganados en hierba, los que le hicieron conquistar el curso pasado Queen's y Wimbledon, más la primera ronda de Queen's en este 2024, y llegó la derrota, además con cierta claridad: 7-6 (7/3) y 6-3. Incómodo en todo momento, con demasiados errores no forzados, sólo tuvo una oportunidad de break en todo el encuentro, y no consiguió ganarla. En el penúltimo juego llegó a salvar hasta cuatro pelotas definitivas con su servicio. Amagó con la remontada, pues se puso después 0-30, pero Draper no tembló y se llevó el triunfo y eliminó al campeón.

Cederá el número dos

La próxima cita de Carlos será Wimbledon. La segunda consecuencia de su derrota ante Draper es que pierde el número dos del mundo, lugar que volverá a ocupar Djokovic. El español defendía 500 puntos por el triunfo del año pasado y al caer en octavos suma sólo 50, por tanto pierde 450 y el lunes se quedará en 8.130. Djokovic está de baja, pero el año pasado no jugó torneo previo a Wimbledon, por lo que se queda con los 8.360 puntos que tiene ahora. Como el serbio, en principio, tampoco va a estar en la hierba de Londres, Carlos será igualmente el segundo cabeza de serie en el All England Club. El líder es Sinner, que ahora está en cuartos de Halle y virtualmente tiene 9.490 puntos, aunque puede llegar a 9.890 si levanta el título en el torneo alemán.