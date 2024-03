Lance Davis, el héroe de "KillerBee" que acabó con la invasión de abejas en el Alcaraz-Zverev

En la jornada en que se disputaban los cuartos de final en Indian Wells el héroe no fue un tenista. Ni Sinner ni Tommy Paul ni Alcaraz ni Medvedev ni Rune... todo el protagonismo se lo llevó Lance Davis con una actuación para la historia. ¿Y quién es Lance Davis? Se trata del apicultor que se encargó de limpiar la pista de abejas después de que el partido entre Alcaraz y Zverev tuviera que suspenderse con un juego iguales y 15-0 con el español al servicio.

La organización tardó algo menos de una hora en requerir los servicios de Lance Davis. El apicultor de la empresa "Killer Bee Live Removal" se presentó en la central de Indian Wells si ningún tipo de protección. Buena parte del enjambre de abejas habían decidido montar una colmena en la plataforma de la "birdcam", la cámara que vuela la pista en los grandes torneos. La organización decidió desplazar la cámara con los miles de abejas acopladas a una de las esquinas del estadio. Desalojó la zona de espectadores y allí comenzó a trabajar Lance Davis con un aspirador como el que se utiliza para limpiar los coches en cualquier estación de servicio.

Lance Davis lo hizo sin protección ninguna. Llevaba unas gafas de sol, una sudadera con el nombre y el número de teléfono de su empresa y comenzó a aplicar el aspirador en la plataforma de la cámara con una normalidad asombrosa. En menos de media había completado su trabajo en la "birdcam", pero había más. Tuvo que bajar a la pista para despejar de insectos la zona y se ganó la ovación de todo el estadio. Se saludó con los aficionados, se hizo infinidad de selfies y empezó a rociar las zonas en las que todavía había algún rastro de las abejas. Incluso llegó a dialogar con los jugadores diciendo que no tenían de qué preocuparse, que ya no iban a sufrir picotazo alguno porque la reina de la colmena ya no estaba en la central. Zverev y Alcaraz se partían de risa mientras Lance Davis terminaba con su trabajo y se convertía en el inesperado protagonista de la jornada en el torneo californiano. Su imagen y la de su empresa se han hecho virales y han dado la vuelta al mundo.