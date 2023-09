Así queda la lucha entre Alcaraz y Djokovic por el número uno: espera una gran pelea para ver quién acaba 2023 en lo más alto

Novak Djokovic sabía que iba a volver al número uno el lunes 11 de septiembre. Únicamente tenía que ganar un partido en el US Open. No sólo hizo eso, los ganó todos, de ahí que recupere la corona por todo lo alto, aunque la pelea con Carlos Alcaraz continúa en este último tramo de 2023. Ya no quedan Grand Slams, pero sí mucho por jugar, y muy interesante.

Los tenistas, una vez que llegan a la cima por primera vez, lo que supone un sueño cumplido, quieren volver y, sobre todo, mantener esa posición al final del curso. Novak Djokovic lo ha conseguido siete años, tiene el récord (detrás están Sampras con seis y Federer, Nadal y Connors, con cinco); y Alcaraz una, la pasada temporada.

La situación en 2023 es la siguiente. Ahora, Novak es el líder con 11.795 puntos, seguido de Carlos, con 8.535. Es una distancia importante de 3.260 puntos, pero la forma de puntuar de la ATP hace que no sea tanta. Por jugar cada torneo se dan unos puntos que caducan a las 52 semanas, y ahí es cuando se dice que se “defiende” lo conseguido la campaña anterior; es decir, desaparece lo conseguido en 2022 y se suma lo de 2023. Por ejemplo, en este US Open Alcaraz ha perdido los 2.000 puntos del título logrado el año pasado y suma 720 por haber sido semifinalista en la presente edición.

Carlos, mucho que ganar

El español el año pasado apenas pudo jugar este tramo del curso porque se lesionó, de ahí que los puntos que defienda sean pocos: 180 en París-Bercy y 180 en Basilea: 360 en total. Nole, por su parte, tuvo mucha actividad al no haber podido estar en Nueva York en 2022 por no estar vacunado contra el covid. Después jugó varios torneos, y defiende 250 puntos de Tel Aviv, 500 en Astana, 600 en París-Bercy y los 1.500 del Torneo de Maestros, la cita que reúne a los ocho mejores, que Alcaraz se perdió por su rotura en el abdominal y donde puede estrenarse esta temporada. En total, Novak defiende 2.850 puntos.

Si se restan esos puntos que defienden, se podría decir que el serbio parte con 8.945 puntos reales y el español, con 8.175, 770 de diferencia y quedan muchos torneos gordos por jugar. Los más importantes, Shanghái (4-15 octubre), que vuelve al calendario después de cuatro años de ausencia por la pandemia, que da 1.000 puntos al ganador; París-Bercy (30 octubre al 5 de noviembre), que es otro Masters 1.000; y el Torneo de Maestros (12-19 noviembre), que entrega 1.500 al ganador si lo hace sin perder partidos (es la única cita en la que la primera fase es un grupo con cuatro tenistas).

El calendario de Alcaraz

Pero es que además Alcaraz tiene pensado, en función de lo que diga su cuerpo, acudir a los ATP 500 de China (28 septiembre al 4 de octubre) y Basilea (23-29 octubre). Más incógnita es el calendario de Djokovic, que últimamente lo cuida más y tampoco tiene como prioridad absoluta el número uno (ya posee el récord de semanas en la cima, esta que empieza es la 390), pero con lo voraz que es y teniendo tan cerca finalizar su octavo curso como el rey... Carlos, mientras, cuando supo que iba a ceder su sitio sí dijo que una de sus motivaciones era recuperarlo.

Y Medvedev, por su parte, también está con posibilidades: es el número tres con 7.280 puntos, pero sólo defiende 10 en París-Bercy, 500 en Viena y 180 en Astana.

El tenis no para.