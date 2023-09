La emotiva celebración de Djokovic tras conquistar el US Open: de las lágrimas al homenaje a Kobe Bryant

La última derecha de Daniil Medvedev se fue a la red y Novak Djokovic no tuvo una celebración alocada en ese momento pese a lo que acababa de conseguir. Hizo historia al ganar el US Open, su Grand Slam número 24, pero se fue caminando a la red, saludó a su rival, y se marchó a la silla, casi como si nada. Tranquilo. Relajado.

Entonces, estalló la emoción...

Cuando pronunciaron su nombre como ganador por los altavoces, se fue al medio de la pista y lanzó la raqueta por los aires. Entonces, se tiró al suelo, de rodillas, y se hizo una bola y llegaron los temblores, las lágrimas, aunque no fuera un llanto desconsolado, con el público entusiasmado.

Con la primera persona con la que quiso festejarlo el serbio fue con su hija Tara. Su mujer se la acercó a pie de pista y se fundieron en un bonito abrazo. Después, en su palco, ya recibió la felicitación de su equipo y de sus familiares, incluso bromeó sentándose un rato como diciendo: "Aquí me quedo"; porque el encuentro había sido de una exigencia física muy alta.

Ya de vuelta a la pista, tenía una sorpresa guardada: una camiseta con el 24, que son los Grand Slams que ha conquistado él y uno de los números que llevaba su amigo Kobe Bryant (el otro fue el '8'), trágicamente fallecido en un accidente de helicóptero en 2020. "Mamba [como llamaban al jugador de los Lakers] forever" (Mamba para siempre), podía leerse.

Después, Djokovic explicó el motivo de su recuerdo a Kobe: "Pensé en hacer esto si ganaba el torneo, pero no se lo dije a nadie. Lo pensé hace como siete días. Kobe era una persona cercana, siempre hablaba acerca de la mentalidad ganadora. Siempre que lo necesité tuve su apoyo. Este fue el número que utilizó cuando se convirtió en leyenda y creo que fue un bonito reconocimiento tenerlo hoy presente", afirmó el tenista con más títulos importantes de la historia.

"No sé por dónde empezar. Obviamente, esto lo significa todo para mí. Creo que me repito, pero tengo que decir todo el tiempo que estoy de verdad viviendo mi sueño de niño", dijo también Novak, que en el capítulo de agradecimiento siempre encuentra un hueco para los suyos: "Me enamoré del tenis. Nunca antes había jugado alguien en mi familia al tenis. Fue toda una decisión, tengo que decir. Pero tuve la increíble resiliencia y fe de mis padres y de todos los que me rodearon. Este trofeo es tan vuestro como mío, este también es vuestro éxito. Os quiero".