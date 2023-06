La cabal reflexión de Rune sobre el debate de si el mejor de la historia es Nadal, Djokovic y Federer

El danés Holger Rune es el actual número seis del mundo. Es de la misma generación que Alcaraz, nacido en 2003 sólo siete días antes que el español. Por ejemplo, cuando Alcaraz disputó Wimbledon júnior en 2019, el principal favorito era Rune, número uno de la categoría, y Carlos era el nueve. Parecen destinados a protagonizar la rivalidad del futuro. ¿Serán el nuevo "Big 3"? A esa pregunta contestó Rune en una entrevista en "firstsportz.com". "'Big 3' significa 20 o 25 Grand Slams, es un poco pronto para comenzar a hablar de 'Big 3' antes de que ganemos Grand Slams de manera regular. Pero seguro que es un cumplido que la gente dice y eso es bueno", respondió el tenista.

"Una tontería"

Rune ha protagonizado varios capítulos polémicos durante el curso. Es un jugador caliente en la pista, pero después fuera puso cordura en sus respuestas. Otra fue sobre si el debate de quién es el mejor jugador de la historia, si Djokovic, Nadal o Federer, estaba cerrado después de que Novak lograra en Roland Garros su Grand Slam número 23. "En mi opinión, el debate es una tontería. Estamos tomando alrededor de 3 tremendos jugadores en cada uno de sus caminos. Los tres son una gran inspiración para las siguientes generaciones", dijo el danés.

Cara a cara ganado con Djokovic

Rune afronta Wimbledon con muchas esperanzas, pero mantiene la calma también respecto a las opciones que tiene, por ejemplo, contra Novak Djokovic en hierba. "No gané un partido de hierba antes de este año, ahora en Queen's (llegó hasta las semifinales, derrotado por De Miñaur, que después perdió la final con Alcaraz) . Entonces, ponerme como un desafío para Novak es quizás más un sueño. Aún así, siempre esperamos que los sueños puedan hacerse realidad. Y trabajas para ello. Vamos a ver", analizó un tenista que tiene el cara a cara ganado con Djokovic: perdió en el US Open 2021, pero después le ganó la final de París-Bercy 2022 y esta temporada en los cuartos de Roma.

La opinión de Murray

El debate sobre quién es el mejor después de que Djokovic llegara a 23 Grandes no ha parado de crecer. Otro de los que se pronunció fue Andy Murray, ex número uno y que durante mucho tiempo era el tenista al que se incluía entre Rafa, Roger y Novak, cuando se hablaba de "Big 4". "Hay argumentos pare decir que es Djokovic", opinó el escocés. "Sí sólo cuentas los Grand Slams habría que dárselo a él, pero para mí hay muchos matices", añadió. "Lo que para mí ha sido realmente especial acerca de esos tres muchachos es su capacidad de dominar ciertas superficies. No creo que nadie pueda dudar de quién es el mejor jugador de tierra batida de todos los tiempos, Rafa. Para mí, Novak es claramente el mejor jugador de cancha dura de todos los tiempos y luego la hierba aún está por decidirse, probablemente entre Novak y Roger. Lo que esos muchachos han logrado es asombroso", concluyó.