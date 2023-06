Rune, que la lio en Madrid, tiene el gesto más antideportivo en Roland Garros y esto le responde el español Jaume Munar

Los cuartos de final de Roland Garros en el cuadro masculino quedaron definidos: Alcaraz - Tsitsipas y Djokovic - Khachanov por un lado, que juegan hoy; y Zverev - Etcheverry y Ruud - Rune por el otro. Precisamente este último, el danés Holger Rune, protagonizó una de las acciones más polémicas en lo que va de torneo en su durísimo partido de octavos contra el argentino Fran Cerundolo, que se decidió en el super tiebreak del quinto set (7-6 [7/3], 3-6, 6-4, 1-6 y 7-6 [10/7]). Lo que pasó se puede ver aquí:

En el quinto set, con 2-1 para Rune, Cerundolo saca y sube a la red con una derecha. El danés devuelve la bola, pero claramente ha dado dos botes. El juez de silla, el francés Kader Nouni, no se da cuenta y el argentino lo ve claro y habla porque considera que el punto ya está terminado. Le pitan un "hindrance", es decir, que ha molestado al rival (porque en teoría el punto seguía), y eso supone la pérdida del punto y que pase de tener ventaja a favor a tenerla en contra, pues iban 40-40. La bronca del jugador con el árbitro es tremenda e incluso el tenista le dice que se va a encargar de que lo sancionen.

Pero las miradas posteriormente se centran en Rune, que se queda callado y no concede el punto a su rival en un deporte en el que todavía se considera que la honestidad es lo primero. De hecho, una acción similar le pasó a Cerundolo con Murray en el US Open 2022 y el argentino dio el punto al escocés, después de que el juez de silla no se diera cuenta del doble bote.

Después, Rune, uno de los jóvenes talentos del circuito, de la misma generación que Carlos Alcaraz, intentó dar una explicación: "En el momento no me di cuenta, después vi por la pantalla que fue doble bote, pero el punto ya había pasado. Lo siento por él. Los árbitros cometen errores, algunos para mí, otros para él. Así es la vida". Cualquiera que haya jugado al tenis sabe si la pelota ha botado dos veces o no, por lo que esas palabras del danés tuvieron respuesta, por ejemplo, en el español Jaume Munar, en la actualidad el 81 del ranking ATP: "¿De verdad ha dicho esto?", se preguntó en redes sociales ante el poco "Fair Play".

Por gestos como este Holger Rune se está ganando el calificativo de chico malo del circuito, aunque a él le moleste que se lo digan. Recientemente en Madrid ya tuvo un duro enfrentamiento con el público de la Caja Mágica después de que borrara la marca de un bote que estaba protestando el español Alejandro Davidovich.

El jugador danés, para defenderse, algunas veces ha recurrido a compararse con Roger Federer: "Si viste a Roger Federer cuando era joven, puede que fuera 40 veces peor que yo, y es uno de los tenistas más queridos del circuito, así que, como él, creo que tengo mucho tiempo para mejorar mi imagen".