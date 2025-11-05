Cuándo juega Alcaraz su próximo torneo: fechas clave, formato y dónde ver las ATP Finals

Carlos Alcaraz encara la última gran cita del curso con un objetivo claro: reengancharse al número 1 en el cierre de temporada. Tras el golpe en París-Bercy y el arreón final de Jannik Sinner, el murciano buscará en Turín el título que podría devolverle la corona mundial. El italiano llega a las ATP Finals como líder tras conquistar París.

Las ATP Finals 2025 se disputan del domingo 9 al domingo 16 de noviembre en el Inalpi Arena de Turín. Es el evento que reúne a los ocho mejores de la temporada bajo formato de liguilla.

¿Cuándo debuta Alcaraz?

El sorteo de grupos está fijado para el jueves 6 de noviembre a las 12:00 horas. A partir de ese momento se conocerá el orden de juego de la primera jornada y, con ello, el día exacto del estreno del español.

En la fase de grupos hay dos sesiones diarias:

Sesión de tarde: El singles no antes de las 14:00 horas.

Sesión nocturna: El singles no antes de las 20:30 horas.

Con ese calendario, el debut de Alcaraz caerá previsiblemente el domingo 9 o el lunes 10, en una de esas dos franjas. La organización publica el orden de juego jornada a jornada.

Qué hay en juego

Sinner llega como número 1 tras su título en París y con una ventaja de 250 puntos en el ranking ATP. Alcaraz, por su parte, intentará rehacerse de la caída en primera ronda ante Cameron Norrie en París para apurar sus opciones en el Torneo de Maestros.

Formato y posibles cruces

El torneo se estructura en dos grupos de cuatro. Los cabezas de serie 1 y 2 se colocan en grupos distintos, por lo que Alcaraz y Sinner no podrían cruzarse hasta semifinales si ambos avanzan. Los dos mejores de cada grupo acceden a las eliminatorias del fin de semana. Estas son las fechas clave del torneo:

Fase de grupos: Del 9 al 14 de noviembre.

Semifinales: Sábado 15, singles por la tarde y noche.

Final individual: Domingo 16, a las 18:00 horas.

¿Dónde ver el debut de Alcaraz en España?

En España, las ATP Finals se ven en Movistar Plus+. Además, el torneo cuenta con Tennis TV como plataforma oficial de streaming internacional.