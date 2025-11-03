Los retos de Alcaraz para desbancar a Sinner del número uno

Después de conquistar el Masters 1000 de París frente a Felix Auger-Aliassime, Jannik Sinner ha recuperado el número uno del ranking ATP con 11.500 puntos, dejando a Carlos Alcaraz en segundo lugar con 11.250. La diferencia entre ambos es mínima, lo que anticipa una definición muy ajustada de cara al final de la temporada.

No obstante, la clasificación Race, que determina quién terminará el año como líder, sigue favoreciendo a Alcaraz. El español suma 11.050 puntos frente a los 10.000 de Sinner, lo que le otorga cierta ventaja de cara a las ATP Finals de Turín, que se disputarán del 9 al 16 de noviembre.

Para recuperar el número uno, Alcaraz tiene varias opciones. Si logra tres victorias en la fase de grupos, sumaría 600 puntos adicionales y prácticamente aseguraría el primer puesto al finalizar la temporada. Otra posibilidad sería ganar dos partidos en la liguilla y además imponerse en semifinales, lo que también lo dejaría con control total de su destino. Incluso ganando un solo partido, seguiría presionando a Sinner, obligándole a ganar invicto el torneo para mantener el liderazgo.

La situación de Sinner es más complicada. Como defensor del título de las ATP Finals del año pasado, necesita ganar nuevamente el torneo sin perder ningún partido para conservar el número uno. Cualquier fallo permitiría que Alcaraz recupere la cima, lo que aumenta la presión sobre el italiano y convierte cada partido en un desafío decisivo.

En resumen, el desenlace de la temporada se jugará en Turín, donde cada victoria y cada punto serán determinantes. Alcaraz tiene la oportunidad de cerrar el año en la cima del tenis mundial, mientras que Sinner depende de un rendimiento perfecto para mantener su liderato. La rivalidad promete un final de temporada emocionante y lleno de tensión.