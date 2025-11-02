Sinner derrota a Auger-Aliassime, conquista París y recupera el número uno: estas son las cuentas de Alcaraz para acabar 2025 en lo más alto

Jannik Sinner impuso su poderío en la final del Masters 1.000 de París ante Felix Auger-Aliassime (6-4 y 7-6 [7/4]). El canadiense empezó el partido sufriendo un break y ya fue a remolque todo el primer set. En el segundo, ofreció resistencia y encontró por fin más golpes de derecha que le dieran ventaja. No hizo un mal encuentro, ni mucho menos, pero eso no es suficiente contra el pelirrojo de San Cándido, que no tuvo que hacer frente a ninguna pelota de rotura.

El italiano muestra una superioridad aplastante contra casi todos los rivales. El ritmo que impone es demasiado, y además lo hace desde el primer golpe, ya sea el saque o el resto. Es una trituradora, jugando casi siempre encima de la línea y golpeando la bola justo cuando sube, lo que deja casi sin tiempo a sus rivales, y además cometiendo poquísimos errores. Después de retirarse en Shanghái por los problemas con la humedad y el calor, con unos calambres que apenas le permitían andar, fue a la exhibición Six Kings Slam y ganó, fue a Viena y levantó el título, y ahora ha hecho lo mismo en París.

Estos dos últimos triunfos, unido a la eliminación de Alcaraz en su estreno en la capital de Francia, han propiciado que Sinner recupere el número uno del mundo, que había perdido ante Carlos Alcaraz el 8 de septiembre, tras caer en la final del US Open. Lo hace por un par de semanas, pero la pelea por ver quién acaba 2025 en lo más alto de la clasificación está muy viva.

Ya sólo les queda un torneo, las Nitto ATP Finals, el Torneo de Maestro, que reúne en Turín, del 9 al 16 de noviembre a los ocho mejores tenistas de la temporada, y ahí se decidirá todo. Pese a lo que dice ahora la clasificación, quien tiene ventaja para acabar en el trono es Alcaraz, pero antes era mucha ventaja, y ahora ya no lo es tanta.

Las cuentas para acabar en el número uno

Lo que dicen ahora los números es que Sinner tiene 11.500 puntos, mientras que Alcaraz suma 11.250. Hay que tener en cuanta lo que defienden en las ATP Finals de 2024: Jannik 1.500 puntos y Carlos, 200. Si se le restan, el murciano tiene 11.050 puntos y Sinner, 10.000. La renta del pupilo de Juan Carlos Ferrero es de 1.050 puntos, y lo que se reparte en esa última cita del año, especial porque comienza con una fase de grupos, es lo siguiente: cada victoria en la fase de grupos son 200 puntos, por ganar la semifinal, 400 más, y por se campeón, 500 más.

Las cuentas, por tanto, son las siguientes:

Alcaraz. Acaba 2025 como número uno si suma 450 puntos. Puede ser, por ejemplo, ganando los tres partidos de la fase de grupos (llegaría a 600), o ganando dos y las semifinales (800) o uno -y que se diera la carambola de que se clasifica- y las semifinales (600). Si se mete en la final, por tanto, será el rey del año en la ATP.

Sinner. Acaba 2025 en lo más alto sólo si gana las Nitto ATP Finals y Alcaraz no llega a la final.