Horario y dónde ver en tv el Alcaraz - Arnaldi, el estreno de Carlos en Indian Wells

Carlos Alcaraz está ya preparado para debutar en Indian Wells, el primer Masters 1.000 de la temporada en el que defiende título. “ Será difícil porque están los mejores tenistas del mundo, algunos de ellos están jugando un gran tenis este año. Sé que va a ser muy difícil, pero estoy aquí para intentar defender el título”, aseguró el español.

También está pendiente Carlos de su tobillo derecho, el que se dobló de mala manera en su último torneo, en Río de Janeiro, lo que le obligó a retirarse casi antes de empezar, pues la lesión fue en el tercer punto y el abandono al acabar el segundo juego. “Probablemente, algunas personas estén pensando en mi tobillo, veamos si voy a estar al cien por cien o no, pero me siento mejor. Así que veamos cómo va el torneo, no estoy pensando en nada más que tratar de defender el título aquí” desveló.

Horario y dónde ver su estreno en Indian Wells 2024

Alcaraz, por ranking, no ha tenido que disputar la primera ronda de Indian Wells, por tanto se estrena en la segunda contra el italiano Matteo Arnaldi. El encuentro es en la madrugada del viernes 8 de marzo al sábado 9 de marzo, en concreto a las 3:00 horas, y puede seguirse en televisión a través de Movistar+, como el resto del torneo.

Arnaldi es un joven italiano de 23 años, número 40 del mundo, que el año pasado tuvo protagonismo en la conquista de Italia de la Copa Davis, al lado de Jannik Sinner, el líder del conjunto transalpino. Hay un precedente entre el español y Matteo, el año pasado en los octavos de final del US Open (la mejor actuación del italiano en un Grand Slam), y el murciano venció dando una exhibición (6-3, 6-3 y 6-4). El ganador se enfrenta en tercera ronda con el triunfador del Lestienne – Félix Auger-Aliassime.

Aparte de Alcaraz, en la jornada de hoy también juegan Roberto Carballés, contra otro italiano, Cobolli (23:00, aproximadamente) y Nuria Parrizas contra Pavlyuchenkova (20:00 horas). Otros partidos interesantes son el debut de Sinner, el hombre del momento, invicto en este 2024, que tiene un duro duelo contra Kokkinakis (20:00 horas), o el Rublev - Murray (22:00, aproximadamente).