Rublev y sus sinceras disculpas tras gritar a un juez de línea: “No fue difícil pedir perdón porque lo que hice fue inaceptable”

Andrey Rublev, número cinco del mundo, ganador de 15 títulos, entre ellos un Masters 1.000, el de Montecarlo, en 2023, es un volcán en una pista de tenis. Nacido en Moscú, ha crecido tenísticamente en Barcelona, en la 4 Slam Tennis Academy, a las órdenes de Fernando Vicente. “En la pista es nervioso, también por la educación que tienen los rusos, que se les exige demasiado”, explicaba su técnico en una entrevista con este periódico en 2020. “Ya le puedes decir que ha jugado bien, pero se queda con lo negativo, son negativos con ellos mismos, buscan la perfección y eso a veces juega en su contra, para aprender, por ejemplo, a ganar jugando mal. El día que no estás, hay que intentar pasar y luego ya veremos. Eso les cuesta un poco, sí”, afirmaba también.

Normalmente, Rublev lo paga consigo mismo, se grita, se golpea con la raqueta en las piernas... Pero en las semifinales de Dubái contra Bublik, se le fue la mano con un juez de silla.

Lo expulsaron del torneo y además le quitaron los puntos (200) y el dinero que había ganado en premios (145.000 euros). Apeló esa decisión, y le dieron en parte la razón, o consideraron la pena exagerada. Le devolvieron los puntos y el premio. Quedó en una multa de unos 34.000 dólares, lo que no quiere decir que el tenista no esté arrepentido. Ya lo dijo en una nota: “Después de esto espero ser mejor tenista y persona”.

Y lo ha repetido en una entrevista con Sofya Tartakova. “Claro que estoy disgustado, por eso he pedido perdón muchas veces. No fue difícil porque fue un error mío y fue inaceptable. Actuar así, levantar la voz así. Da igual si es a un juez de línea, a un aficionado o a una persona normal. No puedo permitirme a mí mismo hacer esas cosas. Es una falta de respeto y me siento culpable por ello”.

Rublev ya ha pasado página y en Indian Wells se estrenará en la segunda ronda ante Andy Murray. Hay un 1-1 en sus duelos precedentes, pero la última vez que se enfrentaron fue en 2021.

Fernando Vicente seguía definiendo a su pupilo: “Piensa las 24 horas en tenis: no sale de fiesta nunca, se cuida, si le dices algo que es mejorable o que le va a ayudar lo hace... Es una motivación como entrenador ver que el chaval se va superando, da igual que sea sábado o domingo... Si le dejas el fin de semana libre lo matas, porque dice: 'Joder, ahora qué hago'. Está todo el día con la raquetita en la cabeza”. Su golpe más destacado es la derecha. De muy joven incluso llegó a sufrir una fractura de estrés porque su cuerpo no estaba todavía preparado para lo fuerte que golpeaba la bola.