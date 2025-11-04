David Ferrer, capitán de España en la Copa Davis, explica la gran ausencia: “Debe ser importante para nosotros, pero se descarta”

El año tenístico llega a su fin y ya solo quedan dos grandes eventos por delante: las ATP Finals y la Copa Davis. El primer torneo tiene como gran atractivo ver quién acaba como número uno del mundo: Carlos Alcaraz o Jannik Sinner. La Copa Davis no otorgará puntos en el Ranking ATP, pero el murciano buscará su primera Ensaladera y España recuperar el trono perdido desde 2019. David Ferrer, capitán de España, anunció los primeros cuatro nombres de la lista, pero dejó uno en el aire.

Carlos Alcaraz, Jaume Munar, Pedro Martínez y Marcel Granollers fueron los primeros elegidos. El murciano como estrella de una convocatoria con un especialista en dobles como Granollers y con premio a los héroes de la ronda previa ante Dinamarca que permitieron a la 'Armada' sellar su pase para la 'Final a 8' de Bolonia que se disputará del 18 al 23 de noviembre. El seleccionador y la propia Real Federación Española de Tenis (RFET) anunciaron este lunes el quinto hombre.

Pablo Carreño completa la 'Armada'

El quinto elegido por David Ferrer para la 'Final a 9' de la Copa Davis es Pablo Carreño, el otro gran héroe de la ronda previa ante Dinamarca. El que fuera número diez del mundo en 2017 fue el ganador del punto decisivo ante Elmer Moeller en Puente Romano. Fue muy superior en el partido definitivo en Marbella y capitán le da la oportunidad de estar en la convocatoria final.

Tras vivir una pesadilla en 2023 y 2024 debido a una grave lesión en el codo, Carreño vuelve a disfrutar y ha logrado grandes resultados en las últimas semanas entre los que destacan el triunfo Challenger de Villena y llegó a la final del disputado en Olbia. Actualmente es el número 91 del mundo.

Davidovich, la gran ausencia de España

Alejandro Davidovich no ha sido seleccionado como quinto jugador tal y como parecía que iba a ocurrir tras sus declaraciones en Marca tras el anuncio de los primeros cuatro jugadores: "Ahora, mi objetivo es centrarme en lo que queda de la temporada y prepararme para llegar al máximo nivel el próximo año". No parecía estar de acuerdo con su ausencia: "Estando número 18 del mundo, creo que merecía estar entre los cuatro mejores jugadores de mi país, con todo el respeto hacia mis compañeros, que como he dicho son grandes jugadores también".

Ferrer apunta a Davidovich: "Yo siempre he querido que jugase para España"

El jugador apuntó a que la decisión fue de Ferrer, pero el capitán explicó los motivos de no convocar al número dos de España por Ranking ATP en 'El Partidazo de Cope'. Juanma Castaño le preguntó sobre si los motivos de la ausencia eran deportivos y el capitán no se mordió la lengua: "No, Álex (Davidovich) es un jugadorazo. Lleva un grandísimo año, yo siempre he querido que jugase para España". Señaló por qué no es así: "Yo le tengo que respetar como jugador. Me comenta que si no entra en la primera lista, que no cuente con él"

"Él se descarta ya para estar en Bolonia, cosa que acepto, pero es un jugador que es 14 del mundo y es un jugador que debe ser importante para nosotros", incide. Sin morderse la lengua, David Ferrer explica el motivo por el que no estuvo entre los primeros cuatro elegidos: "Convoco a otros jugadores porque él se ha descartado en otras y tengo miedo de volverme a que me vuelvan a pasar estas cosas". Señala que era una opción: "Intento guardarme un quinto y esperar a ver cómo acaba Álex a final de año sabiendo que tiene un calendario apretado".

Marbella en el recuerdo de Ferrer

Vuelven atrás para revisar otras convocatorias de la temporada: "Después de Suiza hay un parón y se enfría todo, pero en el US Open lo vuelvo a convocar. Cuando días previos él me vuelve a decir en días previos que no va a jugar por agotamiento físico y mental, ¿qué voy a hacer?". Se pone en el lado del jugador: "Entiendo que el jugador tiene su calendario y toma sus propias decisiones, pero yo como capitán también tengo que tomar decisiones para que no me vuelva a pasar lo de quedarme con cuatro jugadores. Realmente lo pasamos mal en Marbella".

Acabó con un mensaje de confianza y agradecimiento a los convocados: "Tanto Pedro como Jaume se merecían estar en esa lista por lo que han hecho porque sí estamos en las finales, en gran parte, es por lo que han hecho". España se estrenará ante República Checa, un país con tres jugadores muy peligrosos y con una posición alta en el Ranking ATP: Jiri Lehecka (17), Jakub Mensik (19) y Tomas Machac (31).