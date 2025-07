Davidovich disputará en Washington la cuarta final de su carrera en busca de su primer título

¿A la cuarta irá la vencida? Alejandro Davidovich buscará su primer título en la ATP en Washington con Álex de Miñaur enfrente. El malagueño, después de liquidar a Taylor Fritz en cuartos en un partido que se prolongó durante más de tres horas, derrotó a otro estadounidense, Ben Shelton, en semifinales por 6-2 y 7-5 después de 79 minutos.

Será la tercera final que dispute este curso el malagueño y la cuarta de su carrera. En todas perdió. Las dos que disputó esta temporada, Delray Beach Open y el Abierto Mexicano, y la del Masters de Montecarlo hace tres años. De Miñaur, número 13 del mundo y con nueve títulos en su palmarés, alcanzó la final tras derrotar al francés Corentin Moutet por 6-4 y 6-2.

Davidovich y De Minaur se han enfrentado cuatro veces, con dos victorias para cada uno. La última fue en el Masters 1.000 de Canadá de 2023, con victoria para el australiano.

"No hay ninguna fórmula secreta para recuperarme del partido ante Fritz. Ha sido un trabajo de todo mi equipo desde hace muchos meses. Todo el esfuerzo que hemos puesto para estar en otra final este año es muy especial para nosotros. No importa que me fuera a dormir a las cinco de la mañana, sabía que iba a estar fresco y lo he notado nada más entrar en pista", aseguró el malagueño tras una nueva victoria en el Rock Creek Tennis Center de la capital federal.

Si la victoria de Davidovich ante Fritz llegó después de un partido agónico, ante Shelton el andaluz fue una apisonadora. Era el tercer duelo directo entre ambos y fue la tercera victoria para Davidovich. Shelton ganó sus dos primeros juegos en blanco, pero fue un espejismo. Davidovich rompió los dos siguientes servicios del estadounidense y no le dejó sumar más juegos en el primer parcial que duró menos de media hora.

En el segundo set, Davidovich resistió el poderoso saque de Shelton hasta que tuvo una oportunidad de "break" en el séptimo juego. Dio igual que Shelton se recompusiera. Otra ruptura en el undécimo juego permitió al malagueño sentenciar el partido. Davidovich acabó con un sobresaliente 71 por ciento de primeros servicios y un 78 por ciento de puntos ganados con el primer saque.

Al margen de lo que suceda en la final, Davidovich se ha garantizado amanecer el lunes en el "top 20" de la ATP, la mejor posición de su carrera.

El recorrido de Davidovich hacia la final empezó con la victoria (6-4 y 6-2) ante Jaume Munar. Luego empezó a superar estadounidenses sin tregua. Venció (6-2 y 6-2) a Learner Tien (67 del mundo) en tercera ronda; superó a Fritz, número 4 de la ATP y primer cabeza de serie del torneo, en cuartos de final por 6-7 (3/7), 6-3 y 7-5. Y su última víctima ha sido Shelton. Tras la final, el malagueño viajará a Toronto para disputar el Masters 1.000 de Canadá.