Davidovich madruga, derrota a Mensik y se mete en los octavos del Masters 1.000 de Toronto

Alejandro Davidovich se acostó la noche del jueves lanzando una dura crítica a la ATP por el horario de su partido de tercera ronda del Masters 1.000 de Toronto contra Jakub Mensik, las once de la mañana en Canadá. Era el único encuentro a esa hora, el resto de la jornada se disputaba a partir de las 12:30. El español desveló que estaba a una hora de distancia del club, por tanto le iba a tocar madrugar, lo que tuvo una dura respuesta en algún colega de profesión con Daniel Evans, que le recordó que hay mucha gente que trabaja a las ocho de la mañana, que no se quejara.

Polémicas aparte, el horario del partido se iba a mantener, y el revuelo no afectó para nada al español, que venció por 6-2 y 6-4, de forma bastante clara, aunque con trabajo extra en el segundo set.

Mensik es una de las sensaciones de la temporada. A un mes de cumplir los 19 años, esta campaña ganó el Masters 1.000 de Miami, derrotando en la final a Novak Djokovic. Eso le instaló de golpe entre los 20 mejores del mundo. Tiene mejor ranking que Davidovich, que acaba de entrar en esa lista del “top 20”, pero en los cara a cara veía un 3-1 en su contra, con dos derrotas este curso. Ya son tres, y 4-1 en el total. Alejandro salió al partido con determinación y golpeando la bola muy fuerte. No tardó en conseguir un primer break, y en desarmar a su rival. Mensik parecía molesto en el brazo, que se tocaba de forma constante, y no encontraba manera de hacer daño al malagueño. Desde el fondo, era claramente inferior, y entonces buscó más la red y ser ofensivo, pero ahí también le pasaba Davidovich.

El primer set fue un visto y no visto, y en el segundo todo parecía ir por el mismo camino, pero el checo recuperó la rotura y plantó batalla durante un rato, pero sin llegar a ser el tenista que ha brillado este curso. No lo fue o no le dejó Davidovich, que ya está en los octavos de final. Su rival saldrá del duelo entre el ruso Rublev y el italiano Arnaldi.

Jessica Bouzas, en octavos de Montreal

El torneo de Canadá se juega en Toronto y Montreal, en una ciudad los chicos y en otra las chicas. Van rotando. Este 2025 el femenino toca en Montreal, y ahí Jéssica Bouzas sigue creciendo. Derrotó a la japonesa Aoi Ito (4-6, 7-5 y 6-3) y se cuela en octavos de final, donde se medirá a la china Zhu Lin.