Davidovich supera a Sonego y ya está en octavos de final en Basilea

Llegan buenas noticias para el tenis español desde Basilea, donde se está jugando el Swiss Indoor, torneo ATP 500 en el que hay participación de nuestros jugadores. El malagueño Alejandro Davidovich, número 18 del mundo y cabeza de serie número ocho del cuadro, ha superado la primera ronda al imponerse, no sin dificultad, al italiano Sonego por 7-6 y 6-4.

Le costó arrancar a Davidovich, que no estuvo nada fino con su servicio pero consiguió arreglarlo con los puntos al resto. Sonego se lo puso complicado especialmente en la primera manga, que logró alargar hasta el desempate. Ahí, el tenista español sí fue capaz de meter la directa y hacerse con un colchón de puntos que logró mantener para hacerse con el parcial en 7-2.

Siguió el partido muy parejo en el segundo set hasta que, con 3-4 a favor en el marcador, Davidovich conseguía la ruptura que le acercaba a la victoria. Entregó un juego a Sonego y luego ganó de nuevo su saque, esta vez algo más acertado al primero, para hacerse con el partido.

Su rival en octavos de final será el norteamericano Jenson Brooksby, número 55 del ranking ATP. Davidovich, por su parte, ha igualado esta semana el mejor ranking de su carrera y se va consolidando en el Top20 mundial. Además, con el simple hecho de haber llegado a octavos ya sumará puntos respecto a 2024, pues el año pasado cayó en la primera ronda en Viena. Justo por delante de él se encuentra el checo Jiri Lehecka, con 130 puntos de renta y contra el que se podría ver en una hipotética semifinal.

El otro español del cuadro en Basilea, Jaume Munar, también estará en octavos tras derrotar al jugador local Remy Bertola por 6-2 y 6-4. Así pues, tenemos doblete de representación nacional en el torneo suizo.