El dinero que se lleva Djokovic por conquistar Roland Garros y el que ha ganado en su carrera: es el tenista con más ingresos de la historia

Novak Djokovic hizo historia al ganar a Casper Ruud y conquistar su vigésimo tercer Grand Slam. Rompe el empate que tiene con Rafa Nadal a 22 y se queda en lo más alto. Con este Roland Garros, además, es el primero en conseguir levantar al menos tres veces todos los Grand Slams: tres en París, tres en el US Open, siete Wimbledon y diez Open de Australia.

Por el último triunfo en la Philippe Chatrier el premio económico para el serbio también es suculento. Se lleva 2.300.000 euros. Al finalista, Casper Ruud, le corresponde la nada despreciable cantidad de 1.150.000 euros.

Ese dinero hay que añadirlo al que ya ha conseguido Djokovic en premios a lo largo de su carrera, que eran hasta este Roland Garros 167.296.242 dólares (155,40 millones de euros). Es también el tenista que más dinero ha ganado en la historia en premios, por delante de Rafa Nadal (134.640.719 de dólares, es decir 125,07 millones de euros) y Roger Federer (130.594.339 dólares, que equivalen a 121,31 millones de euros).

A por más

La próxima gran cita que afronta el serbio será Wimbledon, y la pista central del All England Club se la conoce todavía mejor que la Philippe Chatrier. De los siete títulos que tiene allí, los cuatro últimos han sido consecutivos: 2018, 2019, 2021 y 2022. Hay que recordar que en 2020 no se disputó el torneo londinense por la pandemia, por lo que Novak no pierde allí desde 2017. Desde hace tiempo los Grand Slams son su gran y casi único objetivo, y sus números en este tipo de citas realmente asustan. El último que fue capaz de ganarle fue Rafa Nadal en los cuartos de final de Roland Garros 2022. Hace un año. Desde ahí, son 21 triunfos consecutivos. Ganó Wimbledon 2022, no pudo jugar el US Open 2022 al no poder entrar en Estados Unidos sin estar vacunado. Se impuso en el Open de Australia 2023 y también en Roland Garros este año. Sigue, por tanto, en la carrera por hacer el Grand Slam el mismo año. En 2021 se quedó a un partido de conseguirlo, al perder en la final en Nueva York contra Medvedev, en un duelo en el que le pudo la presión.

Para la pelea de los Grand Slams, Federer ya está retirado, y se quedó en 20; y Nadal tiene intención de volver el año que viene para su último año en el circuito, por lo que sería siendo una “amenaza” para Novak. Pese a la dificultad de un regreso con éxito después de tanto tiempo parado, con Rafa, sobre todo en Roland Garros, nada está descartado.