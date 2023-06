Todos los récords de Djokovic: Grand Slams, número uno, Masters 1.000... Y los que no podrá conseguir ¿Es el mejor de la historia?

Novak Djokovic es el hombre del día en el mundo del deporte, porque con la conquista de Roland Garros ha hecho un poquito más de historia en el tenis. Ya era una leyenda, pero ahora es único también respecto al número de Grand Slams ganados. Ese el único récord del que puede presumir. Se trata de un tenista que nunca ha escondido, incluso a veces de forma obsesiva, su intención de ser el mejor de siempre. Si lo es o no depende mucho de lo que valore cada uno, pero los números le dan la razón.

23 Grand Slams

Con la victoria ante Ruud se impuso en París y rompió el empate a 22 Grand Slams que tenía con Rafa Nadal. Roger Federer se quedó en 20. El tiempo, además, juega a favor de Nole, que es un año más joven que el español y que está en forma, como ha demostrado, mientras que Rafa se está recuperando de una lesión y quiere volver en 2024 para una última temporada que merece.

Al menos tres Grand Slams de cada

Con este Roland Garros, Djokovic tiene al menos tres Grand Slams de cada una de las cuatro grandes citas, lo que demuestra su capacidad para jugar en cualquier superficie. Son tres Roland Garros, tres US Open, siete Wimbledon y diez Open de Australia. Nadal tiene al menos dos de cada uno: dos Open de Australia, dos Wimbledon, cuatro US Open y 14 Roland Garros. Federer tiene al menos uno de cada: un Roland Garros, seis Open de Australia, cinco US Open y ocho Wimbledon.

Más semanas como número uno

Novak Djokovic ha estado 387 semanas como número uno del mundo, y la cuenta va a seguir creciendo porque con su victoria en Roland Garros recupera la corona. El siguiente en la lista es Roger Federer con 310 y el podio lo cierra Pete Sampras con 286. Nadal es sexto con 209. Nole también es el único que ha terminado el año siete veces liderando la ATP, por seis Pete Sampras y cinco Federer, Nadal y Jimmy Connors.

Más Másters 1.000 y al menos uno de cada uno

Después de los Grand Slams, los torneos más importantes son los Masters 1.000, y ahí Novak también es el líder. Tiene 38, por los 36 de Nadal y los 28 de Federer. Además, el serbio tiene otro registro que le hace destacar en este apartado, pues es el único que ha ganado no sólo al menos una vez, sino que al menos dos en todas las citas de este tipo: Indian Wells (5), Miami (6), Montecarlo (2), Madrid (3), Roma (6), Canadá (4), Cincinatti (2), Shanghái (4) y París Bercy (6). En el caso de Nadal, le falta Miami (5 finales), Shanghái (2 finales) y París Bercy (1 final). Federer “falló” en tierra, pues se quedó sin levantar Montecarlo (4 finales) y Roma (4 finales).

Más Copas de Maestros junto con Federer

Al final del año se reúnen los ocho mejores tenistas, es la conocida como Copa de Maestros o Masters o ahora Nitto ATP Finals. Con su triunfo en 2022, Djokovic llegó a las seis coronas, por lo que iguala a Roger Federer. Por detrás están Pete Sampras e Ivan Lendl, con cinco. Nadal en esta cita no ha podido triunfar (dos finales). Muchas veces no ha podido ni jugar porque es el último torneo del calendario y llegaba cansado o lesionado. Además, se disputa siempre en pista dura y bajo techo.

Cara a cara ganado a Nadal y Federer

En los cara a cara con sus dos grandes rivales también sale vencedor Djokovic. Está muy parejo con Nadal, pues son 30 triunfos del serbio por 29 del español, en lo que supone el duelo más repetido de la historia. Con el suizo tiene un 27-23.

Lo que le falta y lo que no va a ganar

De los grandes récords y títulos del tenis, Rafa Nadal supera a Djokovic en la Copa Davis, pues el zurdo tiene cinco Ensaladeras por una el serbio y una de Roger Federer. Los 14 Roland Garros del balear también son inalcanzables como título más veces ganado, aunque Nole lleva 10 Open de Australia. Rafa también tiene un oro olímpico en individual (Pekín 2008, además ganó en semis a Nole) que le falta a Novak (bronce en Pekín 2008), aunque todavía le queda la opción de los Juegos de París 2024. Federer fue plata en Londres 2012, superado por mucho en la final disputada en Wimbledon por Andy Murray. En cuanto al número total de títulos ganados, también parece difícil que Djokovic llegue a la cima. Tiene 94, uno más que Nadal, y los mismos que Ivan Lendl, y por delante los 103 de Federer y los 109 de Jimmy Connors.