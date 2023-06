Alcaraz y la lección que ha aprendido en Roland Garros: "Sabe que ha perdido una oportunidad, pero habrá otras si se trabaja bien"

El día después de la derrota en semifinales, tampoco era el momento de analizar lo que había sucedido ante Novak Djokovic. "Está bien", dicen las personas que rodean a Carlos Alcaraz. "Los Grand Slams son así. Él sabe que ha perdido una oportunidad, pero que habrá otras si se trabaja bien", añaden desde su círculo cercano. Ahora toca volver a El Palmar y descansar en casa un par de días con los suyos antes de comenzar los entrenamientos en la academia JC Ferrero Equelite para preparar el corto tramo de la temporada de hierba. Lo bueno del tenis es que hay poco tiempo para lamentarse y la posibilidad de quitarse el mal sabor de boca llega pronto. Wimbledon es un torneo que también ilusiona a Alcaraz. Antes, está apuntado a Queen’s, pero será su condición física la que dictamine si acude a este torneo previo al tercer Grand Slam del año.

Hasta el lunes o el martes, ya más tranquilos, no hará la valoración junto con su equipo de lo que pasó en el partido contra Djokovic, donde el físico y los nervios se la jugaron. Aunque ya él en conferencia de prensa adelantó que tenía que aprender de momentos así y que la presión le había influido. Con solo 20 años lleva tiempo conviviendo con la presión y más o menos la ha sabido llevar bien. Ya sabe lo que es ganar un Grand Slam (US Open 2022), ser número uno (tres veces) y derrotar a los mejores, pero en París tuvo el añadido de que el rival era Novak Djokovic. Se volvió a demostrar que tanto el serbio, como Nadal o como Federer en su momento, imponen mucho y empiezan a ganar sus partidos desde la leyenda que son. A Alcaraz le pudieron las ganas de querer ganar. "Por mí jugaría ya mismo", dijo tras vencer a Tsitsipas en cuartos. Después tuvo dos días de descanso, quizá demasiado para tener la cabeza pendiente de ello. En la final, salió a la Philippe Chatrier antes incluso de que lo presentaran, y en el partido se le vio agobiado porque con su derecha no lograba desbordar a Nole como al resto.

Curiosamente, cuando consiguió imponer su juego fue cuando su cuerpo dijo basta. Pero esta lección ya la tiene aprendida para intentar hacerlo mejor la próxima vez. Eso lo tiene claro y no es la primera vez que analiza así una derrota.

Las otras lecciones

En los octavos de final de París-Bercy 2021 se enfrentó al tenista local Hugo Gastón; mandaba en el segundo set por 5-0 y el ambiente era muy hostil contra él. Peor que en una eliminatoria de Copa Davis. Carlos tenía solo 19 años, colapsó, no fue capaz de ganar ni un juego más e incluso lloró en un descanso. "Fue difícil en el momento gestionar las emociones y saber llevarlo. Pero días después, ya con calma, me doy cuenta de lo importante que ha sido pasar por esa experiencia. Creo que puedo decir que estoy contento de haber podido pasar por esa experiencia tan pronto y haber aprendido eso tan pronto", reflexionó un par de meses después en una entrevista con este periódico.

Luego está el tema del físico, que es difícil de manejar. Alcaraz es Alcaraz, en parte, porque pelea cada pelota hasta el final, y por eso logra algunos puntos increíbles e imposibles; pero por eso también, por esa explosividad, son varias veces las que ha acabado tocado. Le ha pasado este curso con la derrota en Río de Janeiro ante Norrie, aunque es verdad que llegaba tras un parón largo; y en Roland Garros. En París fue casi más un tema mental, pero influyó la exigencia física. También eso lo tiene claro. "El tema mental, de cansarme de ganar, de viajar, de jugar al tenis, no me preocupa, porque sé que no me voy a cansar. Pero sí un poco las lesiones, cuidarse físicamente, y lo vamos a intentar cuidar junto con mi equipo todos los días", respondió en el Mutua Madrid Open cuando le preguntaron por qué le inquietaba del futuro.

Son todo factores que irá manejando. Le ha pasado a los mejores. El caso de Nadal es una excepción, porque el balear ganó en su primera participación en Roland Garros, con 19 años recién cumplidos. Djokovic conquistó el primer "Grande" con 20 y ocho meses (en 2008), pero antes ya había tenido retiradas por lesión en Roland Garros (2005 y 2006) y en Wimbledon (2007). Era frágil mentalmente y ahora es el que mejor se mueve cuando más aprieta la tensión. Federer levantó su primer Wimbledon justo antes de cumplir los 22. Alcaraz está viviendo antes ya muchas de esas experiencias.