Djokovic conservará el número uno del mundo y Alcaraz puede perder el dos tras caer en cuartos de Australia ante Zverev

Carlos Alcaraz fue al Open de Australia con la esperanza de ganar el torneo y de recuperar el número uno del mundo, pero no va a poder cumplir ninguno de los dos objetivos. El español era el único que podía sacar del trono a Novak Djokovic y su derrota ante Alexander Zverev hará que el serbio se vaya de Melbourne en lo más alto del ranking, pase lo que pase, y con pinta de estar un tiempo largo ahí arriba porque tiene mucho campo abierto para sumar puntos hasta que llegue Roland Garros. El año pasado no jugó Indian Wells ni Miami, los dos primeros Masters 1.000 del curso, al no poder entrar todavía en Estados Unidos por no estar vacunado contra el covid, por tanto hasta que llegue la gira de tierra batida sólo defiende las semifinales de Dubái 2023 (180 puntos), donde fue superado por Medvedev.

Djokovic, con la presencia en semifinales de Australia, se asegura tener el próximo lunes 9.855 puntos. Si consigue acceder a la final serán 10.355 y si levanta su undécima corona en la Rod Laver Arena llegará a los 11.055 que tiene ahora (pierde los 2.000 del triunfo del año pasado y suma los 2.000 de este). Alcaraz, por su parte, se va a los 9.255 puntos y en los próximos meses defiende 250 de Buenos Aires, 300 de Río de Janeiro, 1.000 de su victoria en Indian Wells en 2023 y 360 por las semifinales de Miami.

Medvedev, al acecho

Lo que peligra es el segundo puesto del murciano. Si Daniil Medvedev se proclama campeón en Melbourne llegará a los 9.465 puntos, que no le dan para atrapar a Djokovic, pero sí al español. El tenista ruso buscará su tercera final ante Zverev después de superar en cinco sets a Hurkacz (7-6 [7/4], 2-6, 6-3, 5-7 y 6-4) en una jornada diurna en la que el calor, y el saque del polaco, claro, casi le juegan una mala pasada. Daniil ya disputó el último partido en la Rod Laver Arena en 2021 (perdió con Djokovic, 7-5, 6-2 y 6-2) y la de 2022 ante Nadal, que le remontó dos sets (2-6, 6-7, 6-4, 6-4 y 7-5). Si cae en semifinales y Jannik Sinner se proclama campeón, el italiano ascenderá al tercer puesto del ranking mundial por primera vez. Sinner juega las semifinales contra Djokovic, el que puede considerarse partido estrella hasta el momento. Es el único tenista que ha llegado hasta la penúltima ronda sin ceder un set.