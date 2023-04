Lo que se dijeron Alcaraz y Davidovich en la red y el puntazo que jugaron, el mejor en lo que llevamos de Godó (vídeo)

Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich jugaron un partido muy disputado en los cuartos de final del Conde de Godó, que terminó 7-6 (7-5) y 6-4 en favor del murciano y que dejó algunos momentos memorables, como el punto que ganó el malagueño, imposible de contestar, el mejor hasta ahora en lo que va de torneo barcelonés y uno de los mejores del año:

Davidovich volea, después de subir a la red obligado para responder a una dejada de Alcaraz, y le da tanto efecto a la pelota que termina volviendo a su propio campo. Hasta Carlos se queda perplejo y se ríe, y no es la primera vez que se ve esa imagen del número dos del mundo: cuando ha sido un punto bonito, con alternativas y peleado, muchas veces sonríe aunque lo pierda.

Era la primera vez que se enfrentaban, "pero somos muy amigos y hemos entrenado muchas veces juntos", desveló Alcaraz. "Tanto Álex como yo hemos jugado un gran partido. La diferencia ha estado en los pequeños detalles. Yo los he aprovechado y esa ha sido la clave. Como con Bautista [en octavos de final], hoy también tuve que ponerme el mono de trabajo. La diferencia es que hoy he estado un poco más fino de golpes que ayer y he podido apretar un poco más la bola", continuó el murciano, que se dio un buen abrazo con su rival-amigo al finalizar el encuentro y tuvieron una pequeña conversación en la red.

"Me ha dicho que espera la revancha pronto y yo le he contestado que pronto será, que seguramente nos enfrentaremos muchas más veces en el circuito", desveló Alcaraz después en conferencia de prensa. Hoy le esperan las semifinales contra el británico Daniel Evans, contra el que tiene un precedente pero en pista dura y cubierta, Viena en 2021, condiciones por tanto completamente diferentes y que no sirve demasiado como referente. Evans, que es el 26 del mundo, es un tenista muy peligroso que recondució su carrera después de dar positivo por cocaína en 2017 y cumplir un año de sanción por ello. Asegura que ese periodo parado le hizo reflexionar, después de haberse odiado a sí mismo. Contra Alcaraz dice que no tiene posibilidades, pero que va a tratar de divertirse.

El otro finalista del Barcelona Open Banc Sabadell saldrá del Tsitsipas - Musetti (hoy a las 13:30). El griego es favorito. Ha disputado dos veces la final en el Real Club de Tenis Barcelona. En ambas cayó ante Nadal.