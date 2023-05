Djokovic revela por qué nunca ha sido amigo de Rafa Nadal: "No se puede"

Novak Djokovic nunca pasa inadvertido. Ni dentro de la pista ni ante los micrófonos, donde sus declaraciones han provocado más de una polémica. Mientras disputa el Masters 1000 de Roma (Hoy se mide ante Cameron Norrie por los octavos de final). Y mientras el mundo del tenis sigue echando de menos a Rafa Nadal, el serbio se ha acordado de él una entrevista al diario Corriere della Sera en la que profundizó sobre su relación con Roger Federer y Rafael Nadal, los otros miembros del Big Three. Cabe recordar que el español y el serbio han tenido sonadas diferencias sobre la gestión de la ATP o la polémica negativa de Nole a vacunarse contra el Cóvid.

Más sincero que nunca. el tenista ha revelado como es su verdadera relación con Federer y Nadal y por qué nunca los ha considerado amigos. «Nunca hemos sido amigos, entre rivales no se puede; pero nunca hemos sido enemigos. Siempre he tenido respeto por Federer, fue uno de los más grandes de todos los tiempos. Tuvo un impacto extraordinario, pero nunca he estado cerca de él".

"Con Nadal, la amistad es imposible"

Sobre los rumores de que rompió su amistad con Nadal cuando el español comenzó a ganarle. el serbio ha sido claro: "No es verdad. Nadal es solo un año mayor que yo, los dos somos géminis, al principio hasta íbamos a cenar juntos, dos veces. Pero incluso con él la amistad es imposible. Siempre lo he respetado y admirado mucho. Gracias a él y a Federer, crecí y me convertí en quien soy. Esto nos unirá para siempre; por lo tanto siento gratitud hacia ellos. Nadal forma parte de mi vida, en los últimos quince años lo he visto más que a mi madre…».

Antes del inicio del el ATP Masters 1000 de Roma también puso en valor su rivalidad con el manacorí. “No puedo considerar a ningún otro que Nadal como mi mayor rival. Mientras Nadal y yo juguemos, será siempre mi mayor rival. Más allá del ranking o de lo que ocurra en el circuito, solo por la historia de nuestra rivalidad y todo eso”.

Además, el tenista no olvida que siempre tuvo al público en contra cuando ha jugado contra ellos. “En la mayoría de los torneos, cuando jugué contra Federer y contra Nadal, la multitud estaba en mi contra. Me dije a mí mismo: ‘Tienes que desarrollar la fuerza dentro de tu cabeza, de lo contrario nunca ganarás. Pero no es cosa fácil transformar el apoyo opuesto en energía. No siempre funciona. Como dijo Michael Jordan: fallé, fallé, fallé; y gané."

También se refirió a sus polémicas imitaciones de sus compañeros y niega que Federer le pidiera que dejara de hacerlo. «Federer no me preguntó y no me detuve con las imitaciones, este año en el Montecarlo Players Show imité a Andy Murray, Medvedev y el rapero Snoop Dogg. Nunca he imitado a alguien para ofenderlo sino para divertirme; como serio. Y luego me preguntaron, como Lea Pericoli en Roma en 2009 frente a Nadal: imité a Rafa porque había ganado él; si hubiera ganado nunca lo hubiera hecho, hubiera pensado: si lo imito después de ganarle, Rafa me va a matar...", afirma entre risas.

"En la guerra, nadie gana"

Djokovic también se refirió a la Guerra de Ucrania, un hecho que le provoca un profundo dolor. «Lo único que puedo decir, como hijo de la guerra, es esto: en la guerra nadie gana. La guerra es lo más feo de la vida, el peor invento del hombre, la peor idea de la historia. He visto dos guerras, la civil en Yugoslavia y el bombardeo de Belgrado por parte de la OTAN, he visto el sufrimiento de mi familia, la pobreza de mi país. La guerra es mucho más grande que nosotros, solo puedes orar a Dios para que termine mañana. Desafortunadamente, la guerra en Ucrania es lenta y cada día se vuelve más devastadora. Hay ciudades destruidas, vidas truncadas, pero también hay daños que no se ven, que perdurarán en el tiempo. Leí un artículo sobre los efectos de los traumas de guerra: afectan la salud, especialmente la digestión. Tuve problemas con el microbioma, mi carrera solo despegó cuando descubrí la intolerancia al gluten y a los lácteos, y esto puede estar relacionado con la guerra. Pero lo peor, por supuesto, es perder a un ser querido; y la guerra abre un vacío en cada familia. Por eso no puedo apoyar ninguna guerra contra ningún país", sentenció.