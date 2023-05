Le preguntan a Djokovic si Alcaraz es el rival a batir... y su respuesta es oro

Pocos jugadores tan sinceros como Novak Djokovic, el rival más directo por el número uno contra Carlos Alcaraz y el rival histórico de Rafa Nadal. Djokovic estará en Roma después de un año irregular físicamente: "Me siento bien, extraño la competición, me encanta jugar en Roma. Históricamente, Roma siempre ha sido un torneo muy bonito para mí, donde tuve mucho éxito, lo gané muchas veces. También jugué bastantes finales, es mi torneo en tierra más exitoso, espero que todo esto me sirva como trampolín para lo que se avecina en París, donde quiero jugar lo mejor posible”, decía el tenista serbio, que descartaba cualquier posible lesión que le impidiese jugar en Roma: "Está todo bien, todo en orden. Siempre hay alguna cosa aquí y allá que te molesta en estos niveles, pero es lo normal. Cuando ya no tienes 25 años experimentas esto un poco más de lo que solías, se necesita un poco más de tiempo para recuperarte".

Su rival va a ser Carlos Alcaraz: "Es esxtraño que no hayamos estado en el mismo sorteo desde el comienzo de la temporada, pero ambos tuvimos nuestras circunstancias", reconocía porque las lesiones han parado a uno y a otro de manera intermitente. Sin embargo fue elegante a la hora de reconocer el valor del joven tenista español: "Pase lo que pase, Carlos será el número uno después de este torneo de manera merecida, ha estado jugando un tenis impresionante, a gran nivel", reconocía. Un rival a batir, aunque puede que no el gran rival a batir: "Es el jugador a vencer en esta superficie, sin duda. Por supuesto, depende de si Nadal juega o no en Roland Garros, pero Carlos Alcaraz llegará como uno de los máximos favoritos, sin lugar a dudas. Solo nos enfrentamos una vez, el año pasado en Madrid, aquí creo que solo podríamos vernos en la final, algo que a los dos nos encantaría".

Rafa Nadal no estará en Roma, pero se espera que sí llegue a Roland Garros: "En mi preparación no cambiará nada, pero el mundo del tenis y el torneo sí se verán afectados, su ausencia sería muy importante por su historial en el torneo y, en general, por lo que ha logrado en su carrera deportiva", reconocía Djokovic acerca de su gran rival, pero que esta temporada ha pasado demasiado tiempo lesionado. "Duele perderse cualquier torneo, pero especialmente los Grand Slams, en el mundo del tenis tiene un mayor impacto. Estoy seguro de que todos quieren verle allí, a mí también me gustaría, creo que lo mejor para la competencia, el poder ver a los mejores del mundo en acción", reconocía Djokovic, que quiere medirse con él, porque es quien siempre le pone a prueba. "o estoy en su piel, no sé lo que estará sintiendo, pero seguro que hará todo lo posible para estar allí”.

La tierra siempre le cuesta a Novak: "Es por el movimiento, cada rebote es diferente, es una superficie irregular en ese sentido. Tienes el viento, la arcilla, todo está muy vivo, es como la hierba en cierto modo. En tierra batida, si tienes un día ventoso, el viento arranca la capa superior de la superficie y afecta al rebote, afecta al giro de la pelota y a la velocidad de los tiros. Si llueve o hace sol cambia mucho el partido, también si la arcilla es más blanda o más dura", analizaba con precisión. "Hay mucho factores que están en juego, tienes que lidiar con más cosas que en otras superficies, puede llegar a ser realmente abrumador, se trata de pura adaptación. En mi caso, siento que necesito más tiempo de práctica, más semanas en pista, trabajar más en mis tiros, mis tácticas, mi técnica, etc. Algunos jugadores suelen decir esto de la hierba, pero a mí es la arcilla la que me demanda más tiempo”, reconocía.