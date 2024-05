Djokovic se sincera y explica lo que se siente jugando contra Nadal en Roland Garros... Y eso que es el que más veces le ha ganado allí

Novak Djokovic, número uno del mundo, jugó en Montecarlo (perdió contra Ruud en semifinales), se saltó Madrid y vuelve en Roma como última cita antes de Roland Garros. El serbio no esconde que su gran objetivo a estas alturas de su carrera son los Grand Slam, con el añadido este año de los Juegos Olímpicos, que son también de París: le falta el oro (tiene un bronce, en Pekín 2008).

En el Grand Slam de la capital de Francia defiende el título que logró el año pasado. Rafa Nadal no pudo jugar por lesión esa edición. El balear, si su cuerpo no le traiciona, sí lo hará este curso. Es más, el optimismo del tenista español, que va a más, hace que los rivales lo teman. En la pista Philippe Chatrier no juega sólo Rafa Nadal, lo hace también su leyenda por todo lo que ha logrado allí, y a poco que se encuentre bien, los oponentes le ven ya como favorito y lo temen. Novak definió lo que siente enfrentándose contra el zurdo en la tierra parisina: “Jugar contra él en Roland Garros es probablemente uno de los mayores desafíos que puedes tener en la gira de tenis. Conocemos sus récords allí. Y yo he jugado probablemente más que cualquier otro jugador jugado contra él en esa pista", aseguró.

Djokovic, 2 - Nadal, 8

Diez de los 115 partidos que ha jugado Nadal en París han sido contra Djokovic, con ocho triunfos para el español y dos derrotas (en los cuartos de 2015 y las semifinales de 2021, nunca en una final [3-0 para el manacorense]). Pero es que Nadal sólo ha perdido tres de esos 115 partidos. Nole es el único que lo ha vencido allí en dos ocasiones, el otro que le hizo sucumbir una vez fue Soderling en 2009. Y la otra vez que el español no levantó la Copa de los Mosqueteros fue en 2016, al retirarse antes de jugar la tercera ronda contra Granollers por una lesión en el codo. En total, son 18 participaciones y 14 títulos.

"Un muro"

Lo de Nadal en París y especialmente en la pista Philippe Chatrier no es una cuestión mística, es tenística, como explica Djokovic. "La pista es más grande. Hay más espacio, lo que afecta visualmente el juego y la sensación del jugador en la pista. Le gusta colocarse bastante atrás y cuando está realmente inspirado no comete muchos errores. Sientes que es impenetrable, que es como un muro. Jugar contra él en Roland Garros es un desafío supremo. Es un atleta increíble. La tenacidad y intensidad que tiene en pista, en particular allí, es algo que rara vez se ha visto en la historia de este deporte", insistió.