Rafa Nadal habla claro sobre los motivos de la plaga de lesiones en el tenis

Rafa Nadal participará en Roma pendiente de su cuerpo, que especialmente en los últimos tiempos no le ha dejado competir con continuidad. Puede hacer un máster de lesiones el balear, empezando por una crónica que tiene en el pie izquierdo y que ha sido el desencadenante de sus tendinitis en las rodillas que le ha acompañado durante gran parte de su carrera, pero también puede escribir folios y folios de cómo regresar y seguir ganando. Lo ha hecho toda la vida.

En la capital de Italia reaparece el número uno del mundo, Novak Djokovic, pero no podrán jugar ni el dos, Jannik Sinner, por un problema en la cadera; ni el tres, Carlos Alcaraz, que sigue arrastrando su dolor en el antebrazo derecho que en la gira europea de tierra batida apenas le ha permitido jugar en Madrid. El cuatro, Medvedev, que además es el defensor del título, lo hace tocado en el aductor. Todos ellos ya mostraron sus problemas físicos en Madrid, donde también se retiró, entre otros, Lehecka, después de habar ganado a Nadal en octavos.

El balear fue preguntado por esta plaga de lesiones, y fue muy conciso en su respuesta. "Si queremos hablar de por qué la gente se lesiona, lo digo muy claro: cuando llevas tu cuerpo al límite, al final te lesionas. Cuando el tenis es cada vez más y más rápido, te lesionas. Cuando juegas la mayor parte del año en pistas duras y las superficies son más duras para el cuerpo, te lesionas. Esa es la respuesta sencilla", dijo primero. Después, fue al problema general. "Luego está el otro mundo, el de los torneos. Eso es sobre el negocio, sobre el deporte en sí mismo. Esa es otra conversación. Al final, los jugadores quieren ganar dinero. Los torneos quieren ganar dinero. Entonces es todo el ciclo que se junta. Nosotros aceptamos ese papel", señaló. "Yo me perdí muchos torneos importantes, muy importantes en mi carrera debido a las lesiones. Como jugador no puedes quejarte de eso. Aceptas lo que pasa. Sigues adelante. Si te lesionas, tienes que recuperarte bien", insistió.

Los casos de Alcaraz y Sinner

Y se refirió a Sinner y Alcaraz: "Son jóvenes. Van a tener un montón de oportunidades para jugar en Roma y tener mucho éxito aquí. No hay drama. El torneo sobrevivirá incluso sin Carlos y Jannik que son jugadores súper importantes para cualquier evento de hoy. Especialmente para Italia, no tener a Jannik jugando aquí después de todo lo que representa hoy en este país, creo que es una noticia terrible. Incluso para mí como espectador, como colega suyo, me siento muy triste por él porque se merece jugar aquí", expresó.