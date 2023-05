Djokovic vence a Dimitrov, a los botes irregulares por la pista y al público en contra en Roma

Novak Djokovic estalla en varias ocasiones en su partido de tercera ronda del Masters 1.000 de Roma contra Dimitrov, que acaba venciendo después de que pasara de todo (6-3, 4-6 y 6-1, dos horas y 19 minutos). Se queja mucho desde el comienzo porque hay demasiada tierra en las pistas del Foro Itálico y eso provoca que se produzcan más botes irregulares de los normales y que se vea a los tenistas hacer gestos raros, porque cuando ya están preparados, con el brazo armado para dar el golpe, la pelota hace un extraño y tienen que corregir por el camino para conseguir pasarla al otro lado. Nole incluso habla con Carlos Bernardes, el juez de silla, para pedirle que pasen más a alisar el terreno, no sólo al final de cada set. Hay mucha tierra porque el tiempo da lluvia para casi todo el torneo, aunque no para el domingo. De vez en cuando salen con el cepillo a quitar los montones que hay acumulados.

Nadal, Federer y Murray para hacerle crecer

Pese a todo y pese a que el serbio empieza encajando un break en blanco, se lleva el primer set con relativa comodidad.

Y comienza fuerte el segundo. Parece que la situación está bajo control porque lleva una ruptura de ventaja y amenaza en cada juego de servicio de Dimitrov. Pero con 4-2, algo cambia. O más bien con 4-3. El búlgaro se inventa un par de golpes fantásticos y empieza una remontada increíble. Recupera el break, además en blanco, y Djokovic protesta de nuevo, esta vez enfurecido y con razón, porque en el punto que confirma la ruptura de saque una bola había sido fuera y no la cantaron.

Sus gritos y lamentos enfadan al público, que le pita y que le va a seguir silbando después. La racha de Dimitrov sigue y suma 10 puntos seguidos para pasar del 3-4 al 5-4, y amplía el momento hasta doce tantos consecutivas y hasta 14 de 16 para llevarse el set. En el camino, deja un passing de revés a una mano absolutamente espectacular. Y el punto punto es con uno de esos botes diabólicos por la pista.

Djokovic mira al suelo y maldice la tierra de nuevo. Arrastra el pie para alisarla. Parece descentrado, pero se ha visto mil veces en una situación y luego lo explica. “Afortunadamente para mí en mi carrera logré ganar más partidos de los que perdí cuando me enfrentaba a circunstancias difíciles. También perdí muchos partidos, particularmente al comienzo de mi carrera. Durante algunos años, cada vez que necesitaba dar ese paso final o ganar un Slam, no lograba hacerlo, así que aprendí mucho. Me hice más fuerte debido a las rivalidades, particularmente con Federer, Nadal y Murray. Simplemente se trata de mantener el rumbo, ser paciente y creer en el proceso y el viaje... Entender qué funciona mejor para ti... Mental y también física y emocionalmente, y luego apegarte a ello"

Y con eso no se va del partido y comienza con una rotura el set definitivo y cuando logra la segunda, grita enloquecido y después también mira al público desafiante y cierra el partido sin ningún problema.

Ya está en octavos de final, donde le espera Fucsovic o Norrie y esa pista con exceso de tierra.