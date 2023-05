Siga en directo el Alcaraz - Ramos, de segunda ronda de Roma

BREAK DE ALCARAZ. Hasta aquí parece que ha llegado la resistencia de Ramos, al que ya no le acompañan las fuerzas y, sobre todo, la mentalidad para seguir apretando. El mejor Alcaraz está apareciendo en el segundo set y va disparado, pese a la resistencia del catalán. No tiene pinta de que el partido vaya a ir mucho más lejos que el juego siguiente. Pero esto es tenis, así que no hay que adelantar acontecimientos...