Djokovic y el momento en el que se planteó batir el récord de Grand Slams de Nadal y Federer

Novak Djokovic se lo tomó con calma primero. Cuando la derecha de Medvedev se estrelló en la red y acabó [[LINK:INTERNO|||Article|||64fe21ac8e99b0e44388eac4|||la final del US Open (6-3, 7-6 [7/5] y 6-3)]], la primera sensación fue de alivio, porque el encuentro había sido muy exigente, especialmente un segundo set de 104 minutos en los que el serbio estuvo al límite físico, como pocas veces se le ha visto. Su rival le planteó un partido duro, hubo varios intercambios de más de 30 golpes, y casi le sale, pero Nole es un especialista en escapar de esas situaciones y "resucitar". Después de ir a la red a saludar a Medvedev, al escuchar por los altavoces su nombre y lo que acababa de conseguir, ya sí se tiró al suelo, lloró, se abrazó a su hija Tara, después a su hijo Stefan, el que a veces le hace de rabiar imitando la derecha de Nadal, al resto de su familia, a su equipo, se acordó de Kobe Bryant en la celebración...

Las emociones se desbordaron. Está acostumbrado Novak a ganar copas como esta, pero no era una más, era el Grand Slam número 24 y todo lo que eso supone.

Por un lado iguala el registro de la australiana Margaret Court y ya no hay un ser humano que tenga más títulos de este tipo que él. Por otro, coloca dos de distancia con Rafa Nadal como el hombre con más "Grandes", una ventaja que le asegura, prácticamente, la corona para la eternidad o, al menos, por muchos, muchos años. El balear volverá el próximo curso para una última temporada en la que seguramente tenga todavía mucho que decir, porque es Nadal y otras veces ya ha protagonizado regresos imposibles, pero es complicado pensar que pueda ganar dos Grand Slams (con lo que le igualaría siempre que el serbio no sume más), o tres. Nole además parece dispuesto a no parar e incluso bromea en conferencia de prensa: "Un día me retiraré del tenis, dentro de 23 o 24 años..."

Los números a favor

El serbio tiene casi todos los números a su favor: récord de Grand Slams, de Masters 1.000 (39 [Rafa, 36], además es el único que ha ganado cada uno de ellos al menos una vez, incluso dos), de Copas de Maestros (6, empatado con Federer), es tercero en número de títulos, con 96 (Connors tiene 108 y Federer, 103); y tiene la energía para seguir, pese a sus 36 años. Reconoce que por su cabeza ha pasado el: "¿Necesito esto todavía? ¿Cuánto quiero continuar?". Y él mismo se responde: "Sabiendo que juego a un nivel tan alto y que gano los torneos más grandes de este deporte, no quiero dejarlo si todavía estoy en la cima".

Su cabeza, como la de muchos deportistas, funciona marcándose metas. De niño sólo soñaba con ser número uno y ganar Wimbledon. Pero eso, que es mucho, lo logró pronto y se le quedó corto. En 2010 sólo tenía un Grand Slam, por 9 Nadal y 16 Federer. En ese momento es cuando empezó su época de dominio, aunque sus dos rivales también seguían en activo y en forma. Aún no se planteaba llegar donde ha llegado. La idea del récord de Grand Slams, admite, empezó a tomar forma hace tres o cuatro años. "Detecté esa posibilidad y no desaproveché la ocasión", reconoce. Desde 2020, con Federer ya fuera, Rafa ha ganado tres "Grandes" y Novak ocho. En estos cuatro años sólo ha perdido en Grand Slams con Nadal en Roland Garros (2 veces), con Medvedev la final del US Open 2011 y con Alcaraz la del último Wimbledon. Con Federer retirado y Rafa más castigado por el paso del tiempo, Novak, sólo un año menor que el español, ha sabido mantener su nivel y ha seguido reinventándose para no ceder ante las nuevas generaciones. Además, con algunos inconvenientes este tiempo: la expulsión del US Open 2020 por el pelotazo al recogepelotas y no poder jugar en Nueva York ni en Australia en 2022 al no estar vacunado contra el covid.

¿El mejor?

Federer (20 Grand Slams) comenzó su dominio sin Nadal y después encontró oposición en el zurdo y el serbio. Siempre tendrá de su parte el talento, su forma de jugar y que ha logrado trascender y llegar al público más que nadie. Rafa (22) puede presumir de un palmarés de leyenda habiendo tenido que hacer frente a las mejores versiones de Djokovic y de Federer. Nole (24) sigue dominando ahora sin sus dos grandes rivales, a la espera de Nadal en 2024.Los números son los que son y están de su parte.