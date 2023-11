El ejemplo de paridad de la Billie Jean King Cup: este es el dinero que reparte, igual al de la Copa Davis

Billie Jean King fue mucho más que una tenista. Ganó 12 títulos individuales de Grand Slam justo en la época en la que el tenis empezaba a cambiar y a ser lo que es hoy, cuando se unificó y se acabó con la diferencia entre profesionales y amateurs. Era 1968, pero todavía había mucho por hacer, y más para las mujeres. En 1973, Billie Jean King, campeona del US Open, se plantó y amenazó con no ir al torneo si no se igualaba el premio en metálico que daban a hombres y mujeres. Lo consiguió, por eso su figura trasciende a lo deportivo, y la cita neoyorquina ha celebrado este año esos 50 años de paridad. El resto de Grand Slams se han ido sumando, pero con el paso del tiempo, ya en el nuevo siglo: el Open de Australia en 2001, Roland Garros en 2006 y Wimbledon en 2007.

Muchos otros torneos todavía tienen diferencias y no pagan lo mismo a hombres y mujeres, por eso la propia exjugadora afirma hoy en día que la lucha sigue, pero en la competición que lleva su nombre, la Billie Jean King Cup, la cantidad destinada a premios está equiparado a la de la Copa Davis, su equivalente en masculino. Las ganadoras en esta edición de 2023 se llevarán 2,4 millones de dólares (2,24 de euros); las finalistas, 1.440.000 dóles (1,35 millones de euros aproximadamente); las semifinalistas, 960.000 dólares (unos 897.000 euros); y los equipos que no superen la fase de grupos, 480.000 dólares (448.500 euros al cambio).

"Estamos orgullosos de anunciar esta noticia en vísperas del arranque de las Finales de la Billie Jean King Cup by Gainbridge 2023. Lograr la paridad de género en nuestro deporte es una parte clave del programa Advantage All de la ITF, y estoy encantado de que podamos ofrecer premios en metálico equivalentes a los de la Copa Davis de nuevo este año. Estamos muy agradecidos a nuestro patrocinador principal, Gainbridge, por ayudarnos a hacer esto posible y por su continuo apoyo mientras seguimos construyendo el reciente crecimiento de la Copa del Mundo de Tenis femenino", anunció David Haggerty, Presidente de la Federación Internacional de Tenis (ITF).

España, con Paula Badosa

Las Finales de la Billie Jean King Cup se juegan en Sevilla, en el Estadio de La Cartuja, desde el 7 al 12 de noviembre. España acude con un equipo capitaneado por Anabel Medina y formado por Paula Badosa, que vuelve a la competición tras unos meses parada, Sara Sorribes, Rebeka Masarova, Cristina Bucsa y Marina Bassols. Comparte el Grupo C con Canadá, contra quien juega el miércoles 8 de noviembre (desde las 16:00 en Teledeporte) y con Polonia (que no contará con la número uno del mundo, Swiatek, reciente campeona del Torneo de Maestras en Cancún dando una paliza a Pegula en la final, 6-1 y 6-0), el viernes 10 de noviembre (desde las 16:00 en Teledeporte).

En el Grupo A están Suiza, República Checa y Estados Unidos. En el Grupo B, Australia Kazajistán y Eslovenia. Y en el Grupo D, Francia, Italia y Alemania. Las cuatro ganadoras de grupo disputarán las semifinales.