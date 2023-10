Garbiñe Muguruza: la 1.038 del mundo y "sin intención de volver al tenis ahora mismo"

Garbiñe Muguruza anunció el pasado febrero que necesitaba parar. “Me tomaré un descanso de la competición las próximas semanas. Seguiré trabajando con mi equipo para volver a mi nivel de tenis y sentirme lista para competir nuevamente”, comunicó. Las semanas pasaron y la tenista española no daba señales de volver. En mayo negó que fuera a retirarse. En septiembre dijo que todavía no sabía qué iba a hacer en 2024.

Su última entrevista se la ha concedido a “Women's Health” y las noticias no son muy positivas en lo que ser refiere a su vuelta a las pistas. “A día de hoy no tengo ninguna intención [respecto a la pregunta de qué intención tenía de volver a la competición]. Mi plan ahora mismo es dormir, descansar, estar con los míos, recuperar tiempo perdido... No veo más allá de lo que estoy haciendo hoy, mañana y esta semana”, contesta. “El tenis no ocupa ningún lugar en mi rutina. Sigo pendiente de mis compañeras, de vez en cuando puedo jugar pero no de manera intensa si no por diversión. No ocupa mi mente, ni mi día ni mis rutinas, realmente me estoy tomando un descanso de verdad e intento estar alejada de las pistas”, insiste.

"Feliz fuera de las pistas"

Sí se le ve en buena forma física y reconoce que va “al gimnasio regularmente, las máximas veces a la semana”. “Me encanta hacer entrenamiento de pesas, completar mi parte de cardio con Zumba, clases de pilates, de yoga, de boxeo... Aprovecho para hacer todas esas cosas que cuando estaba entrenando para tenis no me daba el tiempo”, desvela. “La motivación siempre la tengo muy alta pero en un mundo tan competitivo como es el tenis de alto nivel yo me agarro mucho a que si no entreno, mis compañeras y contrincantes sí lo harán y me ganarán porque estarán más preparadas”, asegura. Otra respuesta que la aleja de las pistas, al menos a corto plazo.

Eso sí, Garbiñe reconoce que está “viviendo de manera muy feliz” este parón ya que era algo que su “cuerpo” y su “mente necesitaba” así que está “disfrutando mucho estos momentos”.

La 1.038 del mundo

La tenista criada en la Academia Bruguera, en Barcelona, acaba de cumplir 30 años. Como apenas ha jugado durante el curso, su caída en el ranking está siendo importante. Ahora mismo es la 1.038 del mundo. Ha llegado a ser número uno del mundo durante cuatro semanas, entre septiembre y octubre de 2017, y en su palmarés figuran diez títulos individuales, entre ellos dos Grand Slams: Roland Garros 2016 y Wimbledon 2017. En el All England Club también jugó la final de 2015 y en 2020, la del Open de Australia. Su último éxito fue ganar la Copa de Maestras en 2021.