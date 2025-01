El entrenador de Sinner desvela por qué sufrió temblores en el Open de Australia

Novak Djokovic no pudo acabar el Open de Australia por su lesión muscular en la pierna izquierda, se retiró en semifinales contra Zverev. Jannik Sinner, el número uno del mundo y a la postre campeón, estuvo a punto de no llegar tan lejos. Llamó la atención los temblores que sufrió en el partido contra Rune, quizá el que pasó con más dificultades.

"No es una lesión, es por enfermedad", desveló el jugador. Darren Cahill, el entrenador del italiano, ha contado en el medio SEN la intrahistoria de todo lo sucedido y el que motivo fue "un virus". “Desde unas horas después de su partido de tercera ronda [venció al estadounidense Marcos Giron, 6-3, 6-4 y 6-2]) se empezó a encontrar mal”, explicó Cahill en declaraciones recogidas por la web especializada puntodebreak.com. Antes de los octavos de final contra Rune, tenía un día de descanso. “Empeoró y se fue pronto a dormir”, prosiguió el preparador. “Habíamos programado un entrenamiento a primera hora de la mañana y lo cancelamos porque no estaba en condiciones. No sabíamos si podría jugar. Hizo un calentamiento poco antes del partido y estaba completamente blanco. Nos fuimos directos al médico, que le dio unos geles para que recuperara algo de energía. Le recomendó que se diera un baño de hielo y así entró en la pista a jugar”, continuó.

"Tuvo suerte"

Durante el partido fue cuando le llegaron los temblores y pidió asistencia médica. “Ahí es cuando estaba peor. Querían tomarle las constantes vitales y no podían, así que se lo llevaron dentro y tuvo un poco de suerte por ello: tuvo unos diez minutos de descanso y al volver había recuperado el color en el rostro y parecía que se encontraba mejor”, explicó Cahill.

Sinner se llevó ese encuentro por 6-3, 3-6, 6-3 y 6-2. Pasó ese mal día. Después, en teoría llegaron los rivales más complicados, y no volvió a ceder un set: a De Miñaur en cuartos lo venció por 6-3, 6-2 y 6-1; a Shelton en semifinales, 7-6 (7/2), 6-2 y 6-2; y a Zverev en la final 6-3, 7-6 (7/4) y 6-3. El alemán admitió que el pelirrojo de San Cándido había sido "mejor en todo", menos en el servicio, y que no tuvo opciones.

La celebración del tenista italiano con su equipo fue muy emotiva. Recientemente, Cahill ha desvelado que este 2025 será el último año que esté en los banquillos. Sinner conquistó su tercer Grand Slam, todos los de forma consecutiva en la pista dura. Por otro lado, lleva 21 partidos consecutivos ganando. Su última derrota fue a principios de octubre en la final de Pekín, contra Carlos Alcaraz.