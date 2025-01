Un juicio por presunto dopaje, la tierra, la hierba... las claves que marcan el año de Sinner

La victoria de Sinner en Melbourne y la forma en que se produjo han dejado una serie de registros inquietante para sus rivales en el circuito. Cedió dos sets en todo el torneo, en ningún partido estuvo en peligro, suma 21 victorias seguidas y no pierde desde el 2 de octubre cuando cayó en la final de Pekín ante Alcaraz, acumula 22 sets seguidos ante «top 10», su balance en pista dura es 50/3... es la octava raqueta que firma un pleno en sus tres primeras finales de «Grand Slam» uniendo su nombre a los de Connors, Borg, Edberg, Kuerten, Federer, Wawrinka y Alcaraz.

Sus siguientes citas son, en principio, Rótterdam, Indian Wells y Miami. En los torneos de Países Bajos y Florida defiende título y en el quinto «Grande», las semifinales donde cayó ante Carlitos. Pero la cita más trascendente coincidirá con las primera semanas de la gira europea en tierra batida y será fuera de las pistas. Y es que el 16 y el 17 de abril, coincidiendo con el Conde de Godó donde no pensaba competir, se celebrará en Lausana (Suiza) a puerta cerrada el juicio por su presunto caso de dopaje con el consiguiente fallo final del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y la posibilidad de una suspensión por uno o dos años. Sinner explicó en su día que el clostebol, la sustancia prohibida, entró en su cuerpo de manera no intencionada a través de un masaje de su fisioterapeuta, quien había usado un espray que contenía el esteroide para curarse un dedo que se había cortado. Sinner prescindió de su fisioterapeuta y preparador físico tras el escándalo por dopaje y contrató a los expreparadores físicos de Djokovic: los italianos Marco Panichi y Ulises Badio. «Lo que pasó entonces, pasó. Sigo jugando así porque tengo la mente despejada sobre lo que ocurrió. Si fuera culpable, no jugaría así. No pienso en esto, sí que es verdad que hay momentos o algunos días en los que deseo no tener este problema», ha confesado.

El otro reto es su progresión en tierra batida y hierba, las dos superficies en las que se disputan menos torneos en el circuito. «Soy joven y creo que tengo tiempo para adaptarme a todas las superficies, sobre todo en la pista de hierba, porque nunca había jugado hasta que llegué al circuito. Pero estos retos son los que me gustan, tener dificultades y ver dónde puedo mejorar», afirma.

Y para ello la figura fundamental será Simone Vagnozzi, ya que su otro técnico, el australiano Darren Cahill, tiene previsto retirarse a final de temporada. «Es joven y nunca se sabe lo que va a pasar en el futuro, pero lo que está claro es que es un chico que intenta mejorar cada día, en la pista, en los entrenamientos, e intenta introducir cosas nuevas en su juego, intenta mejorar físicamente», afirma Vagnozzi. Y va más allá: «Cuando hablamos del máximo nivel, pensamos en Novak Djokovic, en Roger Federer o en Rafa Nadal. Todavía estamos lejos, pero seguro que es uno de los chicos que puede intentar llegar a ese tipo de jugador».

En esa línea se pronunció Zverev después de la final: «Me acuerdo de los partidos que tuve con Djokovic en el pasado. Yo tenía el control de los intercambios y ahora jugar con Jannik es como jugar contra la mejor versión de Novak. Es muy difícil superarlo».