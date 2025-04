Alcaraz funde a Musetti para proclamarse campeón en Montecarlo

Manuel Orantes, Sergi Bruguera (2), Carlos Moyá, Juan Carlos Ferrero (2), Rafael Nadal (11) y Alcaraz. Carlitos se convirtió en el sexto campeón español en Montecarlo al imponerse a Lorenzo Musetti, que acabó lesionado, por 3-6, 6-1 y 6-0 en una hora y 47 minutos. El murciano sumó el décimo octavo título de su carrera y el lunes amanecerá como número dos del mundo con lo que eso supone en el sorteo de cuadros para todo lo que está por venir. Un torneo en el que sólo había disputado un partido en su vida (en 2022 ante Korda) y al que llegaba como rodaje terminó con el sexto entorchado en un Masters 1.000 con 21 añitos.

Si a Alcaraz le ofrecen un diván en el comienzo de la final de Montecarlo se hubieratumbado para reflexionar sobre su saque. En el sorteo decidió que fuera el italiano el que comenzara sirviendo. El plan le salió perfecto. Sumó un break con un passing de drive paralelo soberbio y se dispuso a afrontar su primer servicio. Una doble falta fue el comienzo del tormento que estaba por llegar. La historia de los partidos anteriores se repitió con terquedad. Durante todo el torneo su saque ha tenido una fiabilidad escasa, salvo en el "tie-break" y el segundo set ante Davidovich, y la final no iba a ser una excepción. En los dos primeros turnos de servicio hubo sendos "breaks" del italiano impulsados por una colección insoportable de errores no forzados. Fueron una decena, todos con su saque y claro Lorenzo no los desaprovechó para sumar cuatro juegos de carrerilla.

El italiano tenía clarísimo a qué debía jugar. Bolas profundas, pesadas, con botes altos y a rezar para que el partido no se prolongase demasiado. Con cuatro horas más en pista y cuatro partidos resueltos en tres sets, Carlitos estaba obligado a encontrar la manera de endurecer la final. Lo hizo sin cambiar el plan, pero el terreno cedido ya era excesivo (14 errores no forzados lo que supone regalar más de la mitad del set) así que Musetti se apuntó el primer parcial. Y lo hizo con una suficiencia asombrosa, con una dejada desde el fondo de la pista.

Una de las virtudes del juego de Alcaraz es que raramente deja de sonreír en la pista. Por eso cuando resolvió el primer juego del segundo parcial, al fin sin problemas, y se acercó a la zona de su palco bromeando era la prueba de que seguía metido en la final. Lo ratificó con un "break" de inmediato para demostrar a Musetti que lo del primer set fue un accidente. Sin precipitación, con un cupo de errores asumible y con el servicio respondiendo el panorama cambió. Tanto que al italiano de repente le cayeron encima las más de once horas y media que había estado en pista camino de la final. En el cuarto juego sufrió un nuevo "break" con un punto de esos que Alcaraz remata llevándose la mano a la oreja y dirigiéndose al público. Devolvió una bola imposible, se levantó desde el suelo con un giro vertiginoso y soltó otro "passing", esta vez de revés, definitivo.

La duda era si el italiano había claudicado en el segundo set por el desplome físico o porque al ver que se torcía simplemente se dejó ir. Ofreció pistas de inmediato porque en el primer juego y con su servicio hubo pelotas que ni siquiera las corrió. Los problemas en la zona del psoas, la que martirizó a Nadal, se hicieron cada vez más evidentes. Apenas podía desplazarse por la pista y con 3-0 pidió la intervención del fisioterapeuta. No había nada que hacer. Se mantuvo en pista, pero sacó la bandera blanca y Alcaraz sumó su segundo título del curso después de Róterdam.

Alcaraz - Musetti, en directo hoy: así hemos vivido la final del Masters 1.000 de Montecarlo, en vivo