Alcaraz, de la felicitación de Nadal a la celebración más atrevida

Alcaraz ya está en Barcelona para disputar esta semana el Barcelona Open Banc Sabadell, el Godó de toda la vida. Carlitos comparece en la Ciudad Condal después de levantar en Montecarlo su segundo título de la temporada, el primero fue en Róterdam, y ratificar su fiabilidad en las finales. Ha disputado 23 a lo largo de su carrera y ha sumado 18 títulos.

Una de las felicitaciones que recibió el número 2 del mundo fue por parte del único jugador de la historia que ha sido capaz de ganar once veces en el Principado. "¡Enhorabuena! Felicidades por el título en un lugar tan especial", publicó Nadal en X después del triunfo del murciano ante Musetti.

"Mucha gente tiene expectativas muy altas sobre mí, que tenga una muy buena gira sobre tierra batida. Probablemente quiere que gane casi todos los torneos, así que va a ser difícil lidiar con ello, supongo. Pero una cosa que he aprendido el último mes es que tengo que pensar en mí. Tengo que pensar en mí, en mi gente, mi equipo, mi familia, mis amigos", comentó Alcaraz después de embolsarse casi un millón de euros por el título. Carlitos también explicó la mentalidad renovada que llevará en una gira de tierra que termina en Roland Garros: "En los próximos meses en tierra en esta gira de tierra batida, intentaré mantener la misma forma como he encarado este torneo y no pensar en lo que la gente habla sobre las expectativas. Escucharé a mi gente cercana y a mi equipo lo que tenga que decirme, y eso es todo lo que me importa. Intentaré afrontar así la gira en tierra batida".

Además, Alcaraz fue preguntado por unir su nombre al de su entrenador Juan Carlos Ferrero y al de Rafa Nadal como españoles campeones en Montecarlo. "Deseo ganar más de una vez. Creo que once es imposible, sinceramente. He hablado con mi equipo alguna vez sobre lo que Rafa hizo en tierra. Es una de las cosas más difíciles de hacer en este deporte o una de las cosas más grandes que ha hecho, no en el tenis sino en el deporte, ganar once veces o catorce veces un mismo torneo como este o Roland Garros. Son récords imposibles de repetir", zanjó.

Y después de las reflexiones tocó celebración. La de Montecarlo es especial, aunque recuerde a la de Barcelona. En el Country Club monegasco hay una piscina con varios trampolines y Alcaraz no se cortó a la hora de zambullirse en el agua. Subió al trampolín más alto, unos 10 metros, y desde allí se lanzó al agua. También hubo momento para fotografiarse con los voluntarios y con los recogepelotas de un torneo que disputaba por segunda vez en su carrera.